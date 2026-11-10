Ο Χέρτσογκ ζητά πλήρη διερεύνηση της 7ης Οκτωβρίου και ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των αποτυχιών που οδήγησαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, κατά την ομιλία του στην τελετή ορκωμοσίας της 26ης Κνεσέτ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στρατιωτική θητεία, στην ενίσχυση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις απειλές που, όπως υποστήριξε, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η χώρα από το Ιράν.

«Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα ανεξερεύνητο. Πρέπει να διερευνήσουμε και να κατανοήσουμε πώς συνέβη η καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου και να αντλήσουμε διδάγματα και συμπεράσματα», δήλωσε.

Η στρατιωτική θητεία και οι απειλές από το Ιράν

Ο Χέρτσογκ αναφέρθηκε στο ζήτημα της στρατιωτικής θητείας, ιδιαίτερα στην άρνηση των υπερορθόδοξων Εβραίων να καταταγούν στον στρατό.

«Αυτή είναι η στιγμή να βρεθεί η κατάλληλη λύση για μια χώρα που είναι υπερήφανη για την παράδοσή της και τη μελέτη της Τορά, αλλά οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει απαιτούν συλλογική ανάληψη ευθύνης για την υποχρέωση της υπηρεσίας», τόνισε.

Αναφερόμενος στο Ιράν, προειδοποίησε ότι «η αυτοκρατορία του κακού του Ιράν δεν σταματά ούτε στιγμή τις μηχανορραφίες και τις απειλές της, είτε άμεσα είτε μέσω των συμμάχων της».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη οικοδόμησης ενός σταθερού πολιτικού πλαισίου στην περιοχή και ενίσχυσης των ειρηνευτικών συμφωνιών με την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Μαρόκο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Έμφαση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον, ζητώντας την περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανοϊσραηλινής συμμαχίας.

«Πρέπει να θωρακίσουμε τη συμμαχία μας με τον μεγαλύτερο φίλο μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με όλους τους συμμάχους μας, να υπερασπιστούμε το καλό όνομα του Ισραήλ και να αγωνιστούμε μέχρι τέλους κατά των πολιτικών κυρώσεων», δήλωσε.

Τέλος, κάλεσε τους βουλευτές να αποφύγουν την προσφυγή σε νέες εκλογές, επιδιώκοντας συνεργασία και συμβιβασμούς.

«Ο λαός που σας εξέλεξε διψά για ομαλότητα, ασφάλεια και ειρήνη», υπογράμμισε, καλώντας τους πολιτικούς αντιπάλους να επιδείξουν μετριοπάθεια και διάθεση συνεννόησης.