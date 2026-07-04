Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 10 Iουλίου

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε το πρόγραμμα πληρωμών για το διάστημα από 6 έως 10 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e–ΕΦΚΑ και της δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά θα καταβληθούν 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους, για επιδόματα, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 6 Ιουλίου θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους, που αφορούν παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας.

Επιπλέον, από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα καταβάλει:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων επιδοτούμενης απασχόλησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ