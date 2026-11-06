Ο Χαμενεΐ ζητά από τον Πούτιν τους S-400 – Τι αποκαλύπτουν απόρρητα έγγραφα για το Ιράν

Σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για την προμήθεια προηγμένων αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 βρίσκεται το Ιράν , επιδιώκοντας να ανασυγκροτήσει την αεράμυνά του μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph, το αίτημα μεταφέρθηκε προσωπικά στον Βλαντίμιρ Πούτιν μέσω επιστολής του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται αισιόδοξη πως η Μόσχα θα συμφωνήσει τελικά να παραδώσει τα συγκεκριμένα συστήματα, τα οποία επιδιώκει να αποκτήσει εδώ και χρόνια.

Η αποκάλυψη έρχεται την ώρα που απόρρητα ιρανικά έγγραφα, τα οποία επικαλείται η Telegraph, περιγράφουν ένα ευρύτερο σχέδιο στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας με τη Ρωσία και την Κίνα, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ιρανικού καθεστώτος απέναντι στην αμερικανική πίεση.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ AP Photo/Vahid Salemi

Η επιστολή Χαμενεΐ και η συνάντηση στο Κρεμλίνο

Την επιστολή του Χαμενεΐ παρέδωσε στον Ρώσο πρόεδρο την Πέμπτη (5/11) ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Η συνάντηση στο Κρεμλίνο επιβεβαιώθηκε και από τη ρωσική πλευρά, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο της επιστολής.

Σύμφωνα με την πηγή της Telegraph, το βασικό αίτημα της ιρανικής ηγεσίας ήταν η παράδοση των S-400, ενός από τα πλέον προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει η Ρωσία.

Μετά τις συνομιλίες, ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι συζητήθηκαν ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και οι διευθετήσεις που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τον πόλεμο.

Στην ατζέντα βρέθηκε επίσης η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

Γιατί το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει τους S-400

Η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας αποτελεί προτεραιότητα για την Τεχεράνη, καθώς τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει σοβαρές απώλειες στις αμυντικές υποδομές της. Οι S-400 θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προστασία στρατηγικών εγκαταστάσεων και στην ενίσχυση της δυνατότητας του Ιράν να αντιμετωπίζει αεροπορικές απειλές.

Ωστόσο, η παράδοσή τους δεν θεωρείται δεδομένη. Η Μόσχα εμφανίζεται εδώ και χρόνια επιφυλακτική, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι συνεχείς επιθέσεις με drones και πυραύλους σε ρωσικές εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει τις ανάγκες της ίδιας της Ρωσίας για αντιαεροπορικά συστήματα, περιορίζοντας ενδεχομένως τα διαθέσιμα αποθέματα.

Τα απόρρητα έγγραφα και η στρατηγική της Τεχεράνης

Η Telegraph αναφέρει ότι εξέτασε εμπιστευτικό υπόμνημα που είχε συνταχθεί από μυστική επιτροπή του ιρανικού κοινοβουλίου πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων τον περασμένο Φεβρουάριο.

Το έγγραφο περιγράφει μέτρα για την αντιμετώπιση μιας παρατεταμένης σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των στρατιωτικών σχέσεων με τη Ρωσία και την Κίνα.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων που καταγράφονται είναι η αναβάθμιση της αεράμυνας, των πυραυλικών συστημάτων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά και η μείωση της οικονομικής εξάρτησης της χώρας από τα έσοδα του πετρελαίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι συντάκτες του υπομνήματος αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο στρατηγικών θαλάσσιων περασμάτων, όπως τα Στενά του Ορμούζ, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Γυναίκα περνάει δίπλα από μια πινακίδα που απεικονίζει ένα μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν να βάζει το πόδι του σε ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο Η επιγραφή στα Φαρσί αναφέρει: «Ελπίζω η επιχείρηση να πάει καλά!», «Πιάστηκε στο Ορμούζ» AP Photo/Vahid Salemi

Ρωσικά όπλα για το Ιράν αποκαλύπτουν και άλλα έγγραφα

Την ίδια ώρα, διαρροή εγγράφων της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, την οποία αποκάλυψαν οι Financial Times, φέρνει στο φως σχέδια προμήθειας 90 εκτοξευτών για πυραύλους ακριβείας LMUR, που χρησιμοποιούνται από επιθετικά ελικόπτερα.

Στα έγγραφα περιλαμβάνεται εξαγωγική σύμβαση με την κωδική ονομασία «K-10», η οποία αντιστοιχεί στο Ιράν, καθώς και χρονοδιάγραμμα παραδόσεων έως τον Δεκέμβριο του 2025. Τα στοιχεία τεκμηριώνουν τον σχεδιασμό της προμήθειας, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνουν ότι ο εξοπλισμός παραδόθηκε τελικά στην Τεχεράνη.

Οι αποκαλύψεις αναδεικνύουν την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ρωσίας και Ιράν, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποβαθμίσει δημοσίως το εύρος της ρωσικής βοήθειας προς την Τεχεράνη.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πλέον αν η Μόσχα θα ανταποκριθεί στο αίτημα για τους S-400, αναλαμβάνοντας το πολιτικό και στρατιωτικό κόστος μιας τέτοιας απόφασης, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.