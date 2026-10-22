Ο Χ. Θεοχάρης στο άτυπο Συμβούλιο Εμπορίου της ΕΕ στο Δουβλίνο – Στο επίκεντρο οι σχέσεις με ΗΠΑ και Κίνα

Στο Δουβλίνο μεταβαίνει στις 22 και 23 Οκτωβρίου ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για θέματα Εμπορίου.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των Ευρωπαίων εταίρων θα βρεθούν οι διατλαντικές εμπορικές σχέσεις, οι οικονομικοί δεσμοί της ΕΕ με την Κίνα, καθώς και η πορεία των διαπραγματεύσεων για νέες εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες.

Ειδικότερα, αναμένεται να εξεταστούν τα επόμενα βήματα στις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, με έμφαση στην ενίσχυση της βεβαιότητας και της προβλεψιμότητας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι υπουργοί θα συζητήσουν τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ – Κίνας, στον απόηχο της πρόσφατης επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρόπου για το Εμπόριο και την Οικονομική Ασφάλεια, Μάρος Σέφτσοβιτς, στην Κίνα στις 8 και 9 Οκτωβρίου.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται, επίσης, οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη διασφάλιση των αλυσίδων αξίας. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην ανάγκη οι συμφωνίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Στο περιθώριο της συνόδου, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου θα συζητηθούν περαιτέρω οι παραπάνω θεματικές. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μάρος Σέφτσοβιτς.