Ο Arnold Schwarzenegger για πρώτη φορά στην τηλεόραση: 4 σειρές για τον Μάιο στο Netflix

Αυτές είναι οι τέσσερις σειρές που θα τσεκάρουμε τον Μάιο στο Netflix:

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Η Charlotte του Μεγάλο Δουκάτο του Μεκλεμβούργου-Στρέλιτς της Γερμανίας είναι μόλις 17 ετών όταν της υπόσχονται, χωρίς να την έχουν δει ποτέ από κοντά, γάμο με τον βασιλιά της Βρετανίας Γεώργιο Γ’.

Είναι ωστόσο αρκετά έξυπνη ώστε να διακρίνει πως κάτι πρέπει να πηγαίνει πολύ στραβά με τον μονάρχη εάν η αυλή του χρειάστηκε να ταξιδέψει τόσο μακριά για να βρει νύφη. «Υπάρχει λόγος που ήθελαν εμένα, μία ξένη», λέει η Charlotte (India Amarteifio) στον αδελφό της Adolphus (Tunji Kasim), «και δεν μπορεί να είναι καλός».

Η δημιουργική ομάδα του Bridgerton Shonda Rhimes κάνει το πρώτο spin-off/prequel της ναυαρχίδας, με καινούριο καστ στους ρόλους των νεαρότερων εκδοχών των χαρακτήρων αλλά και τα οικεία μας πρόσωπα στο timeline τους παρόντος στο Bridgerton.

Πρεμιέρα: 4/5

Queer Eye: Season 7

Το Queer Eye είναι το καλύτερο unscripted reality αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Πέντε ειδικευμένα στους τομείς τους queer άτομα κάνουν makeovers (ή make-betters όπως τα αποκαλούν οι νέοι Fab 5) σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Στοχεύοντας σε μία βελτιωμένες βερσιόν των συμμετεχόντων που μπορούν ρεαλιστικά να συντηρήσουν και μετά την εκπομπή αντί για συθέμελες αλλαγές, ο Jonathan (grooming), ο Tan (fashion), ο Bobby (διακόσμηση), ο Karamo (life coach) και ο Antoni (φαγητό) τα βάζουν με τις κακές συνήθειες των ηρώων, όπως τους αποκαλούν, της εκπομπής. Κυρίως, όμως, θέλουν να τα βάλουν με τους λόγους που δημιούργησαν τις συνήθειες αυτές εξαρχής.

Αυτή τη σεζόν το show-βάλσαμο ταξιδεύει στη Νέα Ορλεάνη.

Πρεμιέρα: 12/5

FUBAR

Ο Nick Santora έχει γράψει ή/και κάνει παραγωγή σε shows όπως το Sopranos, Guardian, Law & Order, Prison Break, Lie to Me, και Scorpion, και υπάρξει υποψήφιος για Emmy για το Most Dangerous Game. Τώρα δημιουργεί το FUBAR, την πρώτη σειρά του Arnold Schwarzenegger, που ακολουθεί πατέρα-κόρη καθώς μαθαίνουν ότι δουλεύουν και οι δύο για τη CIA χωρίς να το έχουν μοιραστεί ποτέ μεταξύ τους.

Πρεμιέρα: 25/5

I Think You Should Leave With Tim Robinson: Season 3

Ο κωμικός Tim Robinson παίζει και συν-δημιουργεί σκετς με τον εξής απώτερο σκοπό: Να διώξει όσους συνυπάρχουν μαζί του σε καθένα απ’ αυτά. Ο πρώην σεναριογράφος του Saturday Night Live μαζεύει διάφορους απόφοιτους της θρυλικής εκπομπής και μαζί προσπαθούν να οδηγήσουν το θύμα κάθε επεισοδίου στην απόγνωση. Η σειρά πίνεται μονορούφι και σε σακατεύει από το γέλιο. Από τις πιο αστείες, αν όχι η πιο αστεία ορίτζιναλ παραγωγή του Netflix ως τώρα.

Πρεμιέρα: 30/5

