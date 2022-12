Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας ‘Dirty Angels’ στο Πανόραμα

Στα γυρίσματα της νέας χολιγουντιανής ταινίας “Dirty Angels”, που έγιναν σήμερα στο Πανόραμα, παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος είχε συνάντηση με την πρωταγωνίστρια της ταινίας Eva Green, τον σκηνοθέτη Martin Campbell και τον Αμερικανό παραγωγό της εταιρίας κινηματογραφικών παραγωγών του Hollywood, Millennium Media, Robert Van Norden.

Η ταινία “Dirty Angels” είναι η νέα χολιγουντιανή παραγωγή, που πραγματοποιεί γυρίσματα σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης και ο κ. Τζιτζικώστας επισκέφτηκε σήμερα το Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη στο Πανόραμα, που επιλέχτηκε από τους αρμόδιους για την πραγματοποίηση σκηνών της ταινίας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αλέξανδρου Θάνου και στελεχών του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τον κ. Τζιτζικώστα υποδέχτηκαν οι υπεύθυνοι της κινηματογραφικής ταινίας, ενώ στη συνάντησή του με την κ. Green, τους κ.κ. Campbell και Van Norden και τους άλλους συντελεστές, ο Περιφερειάρχης συζήτησε για την εμπειρία τους από τα γυρίσματα, που πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, για τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει συνολικά στο εγχείρημα το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και για τις εντυπώσεις τους από την περιοχή.



Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, “η νέα ταινία ‘Dirty Angels’ είναι η έκτη χολιγουντιανή παραγωγή, που επιλέγει την περιοχή μας για να πραγματοποιήσει γυρίσματα, από τότε που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πρώτη στη χώρα, δημιούργησε και λειτουργεί το Film Office. Οι συντελεστές και οι επικεφαλής της παραγωγής δηλώνουν ενθουσιασμένοι τόσο από την πόλη, όσο κι από τις συνθήκες και τις υπηρεσίες υποστήριξης που τους παρέχουν τα στελέχη του Film Office της Περιφέρειας. Όπως είχαμε ανακοινώσει στις αρχές Νοεμβρίου, τα γυρίσματα του ‘Dirty Angels’ άρχισαν στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Σήμερα τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στο Πανόραμα, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα κινηματογραφικά στούντιο της Θέρμης και θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές, όπως στο Ασβεστοχώρι, στην Περαία, στη δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και στην ορεινή Χαλκιδική. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν συνολικά περίπου τρεις μήνες. Η ταινία έχει κόστος 35 εκ. ευρώ, από τα οποία τα 25 θα δαπανηθούν στην περιοχή μας. Δημιουργούνται εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας Ελλήνων ηθοποιών και επαγγελματιών του κλάδου, μόνο για τη συγκεκριμένη ταινία. Καθένας μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος της προβολής της Κεντρικής Μακεδονίας ως κόμβου κινηματογραφικών παραγωγών με παγκόσμια απήχηση, τα οικονομικά και εργασιακά οφέλη, αλλά και τα παράλληλα οφέλη για σειρά κλάδων της τοπικής οικονομίας. Με μεθοδικότητα, σκληρή δουλειά, επιμονή και υπομονή κατακτούμε σταδιακά το στόχο μας να γίνει η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία πόλος έλξης για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, να κατακτήσει περίοπτη θέση στον παγκόσμιο χάρτη οπτικοακουστικών παραγωγών, αλλά και να προβληθεί ως τουριστικός προορισμός. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές του Film Office της Περιφέρειας για την υποδειγματική υποστήριξη που παρέχουν στην παραγωγή και κυρίως να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας, οι οποίοι υφίστανται την ταλαιπωρία που συνεπάγονται τα γυρίσματα μιας κινηματογραφικής ταινίας, με την πόλη σε πλήρη λειτουργία. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλες τις Αρχές και τους Φορείς, που διευκολύνουν τα γυρίσματα και συμμετέχουν με τον δικό τους τρόπο στην ανάπτυξη της περιοχής μας, αλλά και τους παραγωγούς του Hollywood για την προτίμησή τους και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στον τόπο μας και στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κεντρική Μακεδονία, που αποδίδει απτά οφέλη στον τόπο και τους συμπολίτες μας”.

Dirty Angels

Υπόθεση: Η ταινία διαδραματίζεται στο σύγχρονο Αφγανιστάν την παραμονή της αναχώρησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Ακολουθεί την ιστορία μιας μονάδας του αμερικανικού στρατού που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες καθώς αντιμετωπίζει τις δυνάμεις των Ταλιμπάν και του ISIS και προσπαθεί να απελευθερώσει τους συμπολεμιστές της από την αιχμαλωσία, καθώς και Αφγανούς αμάχους που παγιδεύονται στα διασταυρούμενη πυρά μεταξύ του ISIS και των Ταλιμπάν. Η ταινία θα γυριστεί κυρίως στη Θεσσαλονίκη και κάποιες σκηνές στο Μαρόκο.

Παραγωγή: Millennium Media

Παραγωγοί: Moshe Diamant (The Protégé, Timecop, Hurricane Heist, Black Dahlia), Yariv Lerner (Hellboy, Angel has Fallen, Rambo 4, Hitman’s wife’s bodyguard), Rob Van Norden (Rambo Last Blood, The Enforcer, Bricklayer, Expendables 4)

Σκηνοθέτης: Martin Campbell, ο οποίος είναι γνωστός -μεταξύ άλλων- για τις ταινίες Casino Royale και Goldeneye (James Bond), Mask of Zorro 1 & 2, Green Lantern και The Foreigner

Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι: Eva Green (Casino Royale, 300: Rise of an Empire, Kingdom of Heaven), Maria Bakalova (Borat 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3).