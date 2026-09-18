Ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Παπανδρέου στη μητέρα του: «Θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας»

Το πρωί της Κυριακής (20/9), θα γίνει η κηδεία της Μαργαρίτας Τσαντ- Παπανδρέου που έφυγε σήμερα από τη ζωή, όπως ανακοινώνει ο Γιώργος Παπανδρέου ο οποίος αποχαιρετά τη μητέρα του με μία συγκινητική ανάρτηση.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί» αναφέρει ο κ. Παπανδρέου στην ανάρτησή του.

«Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών».

«Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη».

«- Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο, την Κυριακή 20/9, στις 10πμ», ανακοινώνει ο πρώην πρωθυπουργός.