Ο απεσταλμένος του Πάπα σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Ρωσία στα τέλη Σεπτεμβρίου

Ο απεσταλμένος του Πάπα, καρδινάλιος Ματέο Ζούπι, σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Ρωσία στα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο σημερινές του δηλώσεις.

Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Ζούπι ανθρωπιστικά ζητήματα που σχετίζονται με τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο Ζούπι, πρόεδρος της Ιταλικής Επισκοπικής Συνόδου, επισκέφθηκε για τελευταία φορά τη Μόσχα τον Οκτώβριο του 2024 για συνομιλίες σχετικά με την επανένωση οικογενειών, την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και τις προοπτικές του διαλόγου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.