Ο Ανδρουλάκης στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ για την παραγωγική Ελλάδα

Χαιρετισμό στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του ΣΕΒ θα απευθύνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για «μια Ελλάδα παραγωγική, με αυτοπεποίθηση και προοπτική, στην Ευρώπη και τον κόσμο που αλλάζει ραγδαία» θα βρεθεί στο επίκεντρο της ομιλίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης έχει μιλήσει επανειλημμένως για το όραμα της νέας σύγκλισης με την Ευρώπη, όπου κεντρικός άξονας είναι η ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία με ανάκαμψη της παραγωγικότητας και αξιοπρεπή εργασία για όλους, καθώς και η δημογραφική αναγέννηση του τόπου