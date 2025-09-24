Ο Αναστάσιος Ράμμος θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά

Πατέρας για πρώτη φορά αναμένεται να γίνει ο Αναστάσιος Ράμμος, καθώς η σύντροφός του, Έφη βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Buongiorno» με την Κατερίνα Ζαρίφη, στενή φίλη του τραγουδιστή να αναφέρει, πως το ζευγάρι έκανε σύμφωνο συμβίωσης και σχεδιάζει τον γάμο του.

Όπως είπε: «Έκαναν σύμφωνο συμβίωσης, θα κάνουν και γάμο. Η Έφη είναι στον έβδομο μήνα. Μίλησα με τα παιδιά, αν μου κάνουν την τιμή μπορεί να γίνω και κουμπάρα. Τον αγαπώ τον Αναστάσιο».

Σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Αναστάσιος Ράμμος τον Ιούλιο είχε εξομολογηθεί, πως ήταν έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή: «Στα προσωπικά μου είμαι πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι η κοπέλα μου. Θα ανέβω τα σκαλιά της εκκλησίας. Ακόμα δεν έχω κάνει επίσημη πρόταση γάμου, αλλά έχω κάνει στο κρεβάτι και στον ύπνο. Οπωσδήποτε θα γίνει, έρχονται πολύ ωραία πράγματα».

Τον Ιανουάριο, είχε μιλήσει στο «Happy Day» δηλώνοντας ερωτευμένος: «Είμαι πολύ ερωτευμένος αυτή την περίοδο. Είμαι σε σχέση και είμαι ερωτευμένος. Είμαι πολύ καλά. Δεν θέλω να μιλήσω για τη σχέση μου, αλλά είμαι πολύ καλά».