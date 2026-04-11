Ο ανασχηματισμός στην Περιφέρεια, η είσοδος Σχοινά στην κυβέρνηση και στo γαλάζιο ψηφοδέλτιο στην Α’ Θεσσαλονίκης με την ΝΔ και η νίκη Αγγελούδη

Γράφει ο “Φωτογράφος”

Ραγδαίες εξελίξεις και έντονη πολιτική επικαιρότητα είχαν οι μέρες που πέρασαν… Για να δούμε πιο αναλυτικά τι έχουμε σήμερα για εσάς..

Μεγάλος ανασχηματισμός πληροφορούμαι έρχεται το καλοκαίρι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν από την περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά αλλά είναι σίγουρο πως πρώτα θα τις συζητήσει με τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές και στους θεματικούς αλλά και στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες. Είναι και οι βουλευτικές εκλογές άλλωστε και αρκετοί αντιπεριφερειάρχες θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές άρα θα πρέπει να αντικατασταθούν από τις θέσεις τους στην περιφέρεια.

Το τεχνοκρατικό και ευρωπαϊκό προφίλ του Μαργαρίτη Σχοινά θέλησε να αξιοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κρίσιμο πόστο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό άλλωστε χρειάζεται επακριβώς ο συγκεκριμένος τομέας: από τις παράτυπες επιδοτήσεις και το «όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά» να περάσει –επιτέλους- σε μια εποχή ορθολογικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων και σύγχρονων και ορθολογικών κατευθύνσεων στην παραγωγή.

Βέβαια η στήλη εδώ αλλά και το myportal.gr , έγραφαν για πιθανή κάθοδο στην Α Θεσσαλονίκης με την Νέα Δημοκρατία για τον Μαργαρίτη Σχοινά. Τώρα μετά την υπουργοποίηση δείχνει ότι αυτή η φήμη ενισχύεται και είναι πολύ πιθανό ο πρώην επίτροπος να δοκιμαστεί στην Α’ Θεσσαλονίκης αλλάζοντας άρδην το πολιτικό τοπίο ανάμεσα και στους άλλους υποψηφίους (εκλεγμένους και μη).

Ήδη αρκετοί φίλοι της στήλης αλλά και νεοδημοκρατικές παρέες συζητούν πως πιθανή κάθοδος Σχοινά στην Α’ Θεσσαλονίκης, θα οδηγήσει σε πλήρη ανακατάταξη του σταυρού κάτι που προβληματίζει τόσο τους νέους υποψηφίους που μπαίνουν στη μάχη του σταυρού, όπως οι Παπαϊωάννου και Παπαγεωργίου, όσο και τους παλιούς.

Τέλος έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στην υπόθεση του δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ. Ο Στέλιος Αγγελούδης βγαίνει ενισχυμένος από την περιπέτεια αυτή καθώς κατάφερε με τα επιχειρήματά του να εξηγήσει το αχρείαστο του δημοψηφίσματος. Όπως πολλοί μου λένε πλέον η Θεσσαλονίκη έχει έναν δήμαρχο αλλά και προσωπικότητα η οποία θωρακίζει και εγγυάται την ανάπτυξη και την δυναμική της προοπτική..

Νέοι τριγμοί στην διοίκηση Αράπογλου στον Δήμο Καλαμαριάς με την ανεξαρτητοποίηση της Εύης Τύπου . Η δημοτική σύμβουλος μίλησε για “συγκεντρωτικό και εγωκεντρικό μοντέλο λήψης αποφάσεων” αλλά και για “παραγκωνισμό δημοτικών συμβούλων που δεν ανήκουν στον στενό πυρήνα” . Πάντως όπως μου λένε από την περιοχή της Καλαμαριάς, τώρα μετά και την προηγούμενη αποχώρηση του Τελίδη, αρκετοί θα μετακινηθούν προς την άλλη κεντροαριστερή υποψηφιότητα του Χρήστου Βάρδα, του οποίου η παράταξη έχει σταθερότητα και παρεμβάσεις, αν και ακόμα μέχρι τις εκλογές έχουμε πολύ χρόνο.

Για την Β Θεσσαλονίκης , μετά και την επικείμενη αποχώρηση Καράογλου, ήδη μου μεταφέρουν πολλοί ότι ο Γιουτίκας θα ήταν μια πολύ καλή προσθήκη στο ψηφοδέλτιο για την Β Θεσσαλονίκης με την Νέα Δημοκρατία, αν και ο ίδιος παραμένει πιστός στην διεκδίκηση της ΠΚΜ προχωρώντας κανονικά τον σχεδιασμό του. Παράλληλα, έντονη κινητικότητα αναπτύσσει η Κατερίνα Ζιούτα που στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές πήγε εξαιρετικά ενώ παραμένει ανοικτό το αν η Βούλα Πατουλίδου κατέβει .. Σε αυτά τα ονόματα προσθέστε τον στρατηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ Μαυρόπουλο καθώς και τον εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο Θέρμης Βογιατζή.. είναι σίγουρο πως θα προκύψουν και άλλα ονόματα ..

Αυτά στα νέα πρόσωπα καθώς οι σταθερές στον νομό παραμένουν δυνατές με τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο και Φάνη Παπά ..

Τεράστια επιτυχία είχε η επιχειρηματική αποστολή που διοργάνωσε το ΥΜΑΘ και ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Γκιουλέκας στο Βελιγράδι στις 30 και 31 Μαρτίου. Ο Γκιουλέκας για ακόμα μια φορά απέδειξε ότι ένα υφυπουργείο με περιορισμένες αρμοδιότητες μπορεί να συνεισφέρει καταλυτικά και κομβικά στην ανάπτυξη της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Αυτά τα ολίγα για σήμερα , καλή συνέχεια