Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Βρετανία, αφότου ο αμερικανικός στρατός απώθησε μέσα στον Νοέμβριο έξι drone που πλησίαζαν μαζικά τη στρατιωτική βάση της βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας ( RAF ) στο Λέικενχιθ, όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Στο επεισόδιο αυτό χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία αντιμετώπισης drones για την απώθηση των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, ωστόσο αυτά δεν ανακτήθηκαν από βρετανικές ή αμερικανικές δυνάμεις, ανέφερε το δημοσίευμα.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το προσωπικό της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορία στη βάση κινητοποιήθηκε έπειτα από αναφορές για «ύποπτη μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drone». Εκπρόσωπος της αεροπορίας δήλωσε ότι δεν επηρεάστηκε κανένα μέλος του προσωπικού, αεροσκάφη ή εγκαταστάσεις.

Σε αντίστοιχο περιστατικό που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο, στη RAF Fairford, μια άλλη βρετανική βάση που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, απειλή που συνδέθηκε με το Ιράν οδήγησε στην απομάκρυνση αμερικανικών βομβαρδιστικών B-1, όπως δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.