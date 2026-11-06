Ο αλλόκοτος τρόπος που το ύψος μας επηρεάζει την επιλογή συντρόφου

Γιατί μας ελκύει κάποιος συγκεκριμένος άντρας και όχι οποιοσδήποτε άλλος; Μια απάντηση μπορεί να έχει να κάνει και με το ύψος μας: Σύμφωνα με έρευνα, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην επιθεώρηση «Genome Biology», τα γονίδια που καθορίζουν τη σωματική ανάπτυξή μας επηρεάζουν και τον τύπο του ανθρώπου που μας γοητεύει ερωτικά.

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι ένας άνθρωπος με παρόμοιο φαινότυπο (όπως ονομάζεται στην επιστήμη της γενετικής το σύνολο των παρατηρήσιμων χαρακτηριστικών μας) είναι πιθανότερο να μας προσελκύσει ερωτικά. Στην περίπτωση του ύψους, αυτό σημαίνει ότι θα γοητευτούμε περισσότερο από κάποιον άντρα με παρόμοιο ύψος με το δικό μας.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι ένας άνθρωπος με παρόμοιο φαινότυπο (όπως ονομάζεται στην επιστήμη της γενετικής το σύνολο των παρατηρήσιμων χαρακτηριστικών μας) είναι πιθανότερο να μας προσελκύσει ερωτικά. Στην περίπτωση του ύψους, αυτό σημαίνει ότι θα γοητευτούμε περισσότερο από κάποιον άντρα με παρόμοιο ύψος με το δικό μας.

Οι ειδικοί κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα αφού μελέτησαν το γενετικό υλικό από περισσότερα από 13.000 ετεροφυλόφιλα ζευγάρια. Ή, όπως σχολίασε ο επικεφαλής, Albert Tenesa: «Τα γονίδιά μας κατευθύνουν την ερωτική έλξη μας προς συντρόφους με παρόμοιο ύψος με το δικό μας».

Στη συνέχεια όμως οι ερευνητές ανέλυσαν τα στοιχεία από ακόμα 15.437 ζευγάρια, αλλά σε αυτή την περίπτωση εξέτασαν το γενετικό υλικό μόνο του ενός συντρόφου, προσπαθώντας να προβλέψουν το ύψος του άλλου.

Οι προβλέψεις τους είχαν επιτυχία σε ποσοστό 13%: Δεν φαίνεται σπουδαίο, ωστόσο υπάρχουν όλο και περισσότερες έρευνες που δείχνουν ότι το γενετικό υλικό μας παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή ερωτικού συντρόφου. Απλά, έχουμε ακόμα πολύ μέλλον μέχρι να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό.