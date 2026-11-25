Συνήθως, όταν ακούς πάνελ με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη», προετοιμάζεσαι ψυχολογικά για καταιγισμό από αγγλικούς όρους, ακαταλαβίστικα ακρωνύμια και βλέμματα κοινού που κοιτάζει κρυφά το ρολόι του. Προχθές το βράδυ στο Porto Palace, όμως, συνέβη ακριβώς το αντίθετο: πάνω από 800 Θεσσαλονικείς συγκεντρώθηκαν στη μεγάλη «βιομηχανική» αίθουσα εκδηλώσεων και οι περισσότεροι έμειναν «καρφωμένοι» στις καρέκλες τους μέχρι το τελευταίο λεπτό, σε μια εκδήλωση του ΕΚΕΤΑ (4ου πλέον στην Ευρώπη, παρακαλώ) που θύμιζε περισσότερο ανοιχτή λαϊκή συνέλευση παρά ακαδημαϊκό συνέδριο.

Ο λόγος; Ο Σταύρος Καλαφάτης αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη «διάλεκτο» των εργαστηρίων και να τα κάνει κυριολεκτικά λιανά. Μίλησε για τον γονιό που ψάχνει δωρεάν βοήθεια για τη Φυσική του παιδιού του, για τον συνταξιούχο που λαμβάνει ύποπτο SMS για δήθεν δέμα και θέλει να δει αν είναι απάτη, αλλά και για το πώς οι αλγόριθμοι του ΕΚΕΤΑ βάζουν πλάτη στο μόνιμο βάσανο της πόλης: το κυκλοφοριακό. Παρουσιάζοντας τον δωρεάν Εθνικό Οδηγό «AI για Όλους» (με πάνω από 25 πρακτικά παραδείγματα για κάθε σπίτι), ο Υφυπουργός πέτυχε κάτι σπάνιο για πολιτικό: να μιλήσει για το 2030 στη γλώσσα του σημερινού Θεσσαλονικιού — και να φύγει με χειροκρότημα που θα ζήλευαν πολλοί.