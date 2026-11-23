Διήμερη περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία, πραγματοποιεί σήμερα Δευτέρα 23 και αύριο Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ), Αλέξης Τσίπρας.

Σήμερα, μετά από την επίσκεψή του, στο Μνημείο Ολοκαυτώματος στο Μεσόβουνο, θα βρεθεί στις 11:45 στο κοινοτικό γραφείο Πύργων Εορδαίας, όπου θα έχει συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής.

Στις 13:15 θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, στις 14:45 θα έχει συνάντηση για ενεργειακά θέματα με το Σωματείο «Σπάρτακος», συνταξιούχους της ΔΕΗ και απολυμένους ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και στις 18:30, θα συναντηθεί με μέλη και φίλους της Συμπαράταξης.

Την Τρίτη, στις 09:30 στη Νεάπολη Βοΐου στο Συνεταιριστικό Τυροκομείο, θα συναντηθεί με συνεταιριστές μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και αγροτοκτηνοτρόφους.

Στις 11:00, στην Καστοριά στον Συνεταιρισμό Αγροτικών ΚΑΙ Δημητριακών Προϊόντων θα γίνει συνάντηση με τη συμμετοχή συνεταιριστών και εκπροσώπων του πρωτογενή τομέα και στις 12:00 θα συναντηθεί με εκπροσώπους του Δασικού Συνεταιρισμού.

Τελευταίος σταθμός του Αλέξη Τσίπρα θα είναι η Φλώρινα, όπου στις 13:30 θα επισκεφτεί την αγορά της πόλης και στις 14:00 θα συναντηθεί με μέλη και φίλους του κόμματος.

Στο κλιμάκιο της ΕΛ.Α.Σ θα συμμετέχουν, η αναπληρωτής τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βανέσσα Κατσαρδή και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος.