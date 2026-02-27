Ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση αυτοοργάνωσης στη Θεσσαλονίκη

Ένα εντελώς νέο τοπίο στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και όχι μόνο, αναμένεται να προκαλέσει η παρουσία και ο χαιρετισμός του Αλέξη Τσίπρα σε εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει η Πρωτοβουλία Πολιτών Θεσσαλονίκης, για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», στο δημαρχείο της πόλης.

Την αποκάλυψη έκανε ο πανεπιστημιακός και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, Άρης Στυλιανού, μιλώντας στον δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή και σε αυτή αναμένεται να προσέλθει πλήθος κόσμου.