O Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ένταξη του Άγγελου Κορωνιού στην ΕΛΑΣ – «Η ομάδα μας μεγαλώνει, αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχεί»

Τον πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή Άγγελο Κορωνιό καλωσορίζει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από βίντεο που εμφανίζει τους δύο άνδρες να παίζουν μπάσκετ, «η ομάδα μας μεγαλώνει και μάλιστα αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχεί. Με τον αρχηγό του Περιστερίου και της Εθνικής, πρώτο σκόρερ στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας, πάμε να τους βάλουμε στα καλάθια».

Στην αφήγηση σημειώνεται ότι «ο Αλέξης Τσίπρας συναντά τον Άγγελο Κορωνιό, έναν από τους πιο εμβληματικούς παίκτες του ελληνικού μπάσκετ, σε ένα παιχνίδι με δίποντα, τρίποντα, πειράγματα και πολιτικές ατάκες». Μάλιστα, «εγώ θα σε μάθω μπάσκετ κι εσύ θα μου μάθεις τα μυστικά της πολιτικής», εμφανίζεται να λέει ο Αγγ. Κορωνιός.

Και κάπως έτσι, «ανάμεσα σε σουτ και πάσες, έρχεται η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του με την ΕΛΑΣ»: «Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ», τού λέει ο Αλ. Τσίπρας. «Είναι η ειδικότητά μου», απαντά ο Αγγ. Κορωνιός.

Και το βίντεο κλείνει με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να λέει, «πάμε να τους νικήσουμε!». Τέλος, «μια νέα πολιτική συνεργασία ξεκινά από το παρκέ», είναι το καταληκτικό σχόλιο της Συμπαράταξης.