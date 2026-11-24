Σε διαπραγματεύσεις με το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (UTJ) βρίσκεται, σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, το κόμμα Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ, με αντικείμενο ένα νέο πλαίσιο για τη στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων Εβραίων.

Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει την κατάργηση των υποχρεωτικών ποσοστώσεων κατάταξης στον ισραηλινό στρατό, διατηρώντας ουσιαστικά τη γενικευμένη εξαίρεση από τη στράτευση για τους υπερορθόδοξους άνδρες που φοιτούν σε θρησκευτικές σχολές μελέτης της Τορά (γιεσίβα).

Οι συζητήσεις εντάσσονται στις προσπάθειες του Άιζενκοτ να εξασφαλίσει τη στήριξη των υπερορθόδοξων κομμάτων για τον σχηματισμό κυβέρνησης, πριν από τη λήξη της εντολής που έχει λάβει.

Τι προβλέπει η πρόταση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι υπερορθόδοξοι ραβίνοι θα καλούν να καταταγούν στον στρατό όσοι νέοι δεν ασχολούνται με τη μελέτη της Τορά, ενώ θα ενισχυθούν οι έλεγχοι στις θρησκευτικές σχολές για την αποτροπή εικονικών εγγραφών.

Μεταξύ των υπό εξέταση μέτρων περιλαμβάνεται η βιομετρική ταυτοποίηση των σπουδαστών, καθώς και η επέκταση των ειδικών προγραμμάτων στρατιωτικής υπηρεσίας που ανταποκρίνονται στις θρησκευτικές απαιτήσεις των υπερορθόδοξων.

Ωστόσο, η απουσία δεσμευτικών στόχων κατάταξης εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της ρύθμισης. Τον Ιούνιο του 2024, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ είχε αποφανθεί ότι η κυβέρνηση όφειλε να αρχίσει τη στρατολόγηση των υπερορθόδοξων ανδρών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Καθοριστικός ο ρόλος των ραβίνων

Βουλευτές του UTJ επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την έγκριση των πνευματικών τους ηγετών για την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων με τον Άιζενκοτ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του κόμματος, Γιαακόβ Άσερ, διέψευσε τις πληροφορίες περί προόδου στις συνομιλίες, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ότι οποιοδήποτε βήμα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των ραβίνων.

Οι πνευματικοί ηγέτες του UTJ είχαν προηγουμένως απορρίψει πρόταση του Άιζενκοτ, η οποία περιόριζε τις εξαιρέσεις από τη στράτευση στο 3% κάθε ετήσιας ηλικιακής σειράς υπόχρεων στρατιωτικής θητείας, επιμένοντας στην κατάργηση κάθε αριθμητικής ποσόστωσης.

Η ενδεχόμενη αποδοχή της νέας ρύθμισης θα συνιστούσε σημαντική υποχώρηση του Άιζενκοτ, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και οι πολιτικοί του εταίροι είχαν δεσμευθεί προεκλογικά να τερματίσουν τις εκτεταμένες εξαιρέσεις των υπερορθόδοξων από τη στρατιωτική θητεία.

Ενδεικτική είναι η μεταστροφή του Αβίγκντορ Λίμπερμαν, επικεφαλής του κόμματος Yisrael Beytenu, ο οποίος εμφανίζεται πλέον διατεθειμένος να αποδεχθεί μια ρύθμιση που προσεγγίζει τις απαιτήσεις των υπερορθόδοξων, παρά την προηγούμενη έντονη αντίθεσή του στις εξαιρέσεις.