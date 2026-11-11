Ο Άιζενκοτ καλεί τον Νετανιάχου να δείξει υπευθυνότητα στις αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, υποψήφιος για την πρωθυπουργία του Ισραήλ, κάλεσε την Τετάρτη τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να «επιδείξει αυτοσυγκράτηση και σύνεση» όσον αφορά τις αποφάσεις ασφαλείας, μια αναφορά που φαίνεται να αφορά πιθανές νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις πρόσφατες εκλογές στη χώρα, ο Νετανιάχου είχε εντείνει τους φόβους για ένα Ιράν που θα διέθετε πυρηνικά όπλα και είχε ζητήσει την ανατροπή της ιρανικής κυβέρνησης.

Ο Άιζενκοτ είχε προειδοποιήσει τον αντίπαλό του να μην χρησιμοποιήσει στρατιωτική δράση ως μέσο για να διασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση.

Χωρίς να κατονομάζει το Ιράν, ο Άιζενκοτ ανέφερε σε επιστολή του προς τον Νετανιάχου, την οποία κοινοποίησε στην πλατφόρμα X, ότι «η χρήση των δυνάμεων ασφαλείας, ελλείψει άμεσης και κατεπείγουσας απειλής… θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη δημοκρατία του Ισραήλ και για την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Κάλεσε τον πρωθυπουργό να «επιδείξει αυτοσυγκράτηση και σύνεση απέναντι σε επικίνδυνες πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορούν να περιμένουν μέχρι την ορκωμοσία μιας νέας κυβέρνησης».

Την Τρίτη, κατά την έναρξη των εργασιών του νέου κοινοβουλίου του Ισραήλ, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε σε ομιλία του στην «υπαρξιακή απειλή» που συνιστά η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιδιώκει την επανασύσταση του πυρηνικού του προγράμματος.

Στις εκλογές του περασμένου μήνα, ούτε το στρατόπεδο του Άιζενκοτ ούτε εκείνο του Νετανιάχου κατάφεραν να εξασφαλίσουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 61 εδρών. Ωστόσο, ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, έδωσε εντολή στον Άιζενκοτ να επιχειρήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας, με την υποστήριξη άλλων κομμάτων που αντιτίθενται στον Νετανιάχου, χωρίς τα κόμματα αυτά να συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο Άιζενκοτ έχει δεσμευτεί να «σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ανάγκης το συντομότερο δυνατό».

Παράλληλα, την Τετάρτη, ο Νετανιάχου απηύθυνε εκ νέου έκκληση για τον σχηματισμό ενός ευρέος συνασπισμού, στον οποίο θα συμμετέχει και το δικό του κόμμα.

Την προηγούμενη ημέρα, είχε καλέσει τους βουλευτές να «παραμερίσουν κάθε άλλη σκέψη και να σχηματίσουν κυβέρνηση εθνικής ενότητας», ενόψει των «ιρανικών απειλών».