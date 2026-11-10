Ο Άιζενκοτ ακυρώνει τις συνομιλίες με το Λικούντ: «Διχαστικός ο Νετανιάχου, δεν θέλει ενότητα»

Την προγραμματισμένη συνάντηση με εκπροσώπους του Λικούντ ακύρωσε το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ μετά την «διχαστική ομιλία» – όπως χαρακτηρίστηκε – του προσωρινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Βουλή.

Το κόμμα Γιασάρ αναφέρει ότι η συνάντηση με το Λικούντ είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο της δέσμευσης του Άιζενκοτ για «ειλικρινείς και γνήσιες διαπραγματεύσεις» με όλα τα κόμματα στην Κνεσέτ, για τον σχηματισμό κυβέρνησης αλλά ακυρώθηκε λόγω της συμπεριφοράς του Νετανιάχου στην τελετή έναρξης της 26ης Κνεσέτ.

«Λόγω της διχαστικής ομιλίας που εκφώνησε ο απερχόμενος πρωθυπουργός, της βεβήλωσης της τελετής ορκωμοσίας της Κνεσέτ και, μαζί με αυτήν, ό,τι έχει απομείνει από την πολιτική ικανότητα υπό την κυριαρχία του Νετανιάχου, ο πρόεδρος του Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, έδωσε εντολή να ακυρωθούν οι διαπραγματεύσεις που είχαν προγραμματιστεί για αύριο με τους εκπροσώπους του Λικούντ», αναφέρει ανακοίνωση από το κόμμα Γιασάρ.

«Η ενότητα είναι μια σημαντική αξία για το Ισραήλ και η ισραηλινή αλληλεγγύη αποτελεί συστατικό της εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε προς το συμφέρον τους», συνεχίζεται στη δήλωση, όπου σημειώνονται οι επανειλημμένες εκκλήσεις του Νετανιάχου για κυβέρνηση ενότητας υπό την ηγεσία του.

«Ο Νετανιάχου δεν θέλει ενότητα. Όπως πάντα, όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σοβαρότητα της ώρας και την ανθεκτικότητα της ισραηλινής κοινωνίας και την πολιτική του επιβίωση, ο Νετανιάχου επιλέγει πάντα τον εαυτό του. Ανεξάρτητα από το κόστος».