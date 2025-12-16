Ο αγώνας των αγροτών για επιβίωση

Της Πέννυ Δαλαμπούρα

Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι αποτέλεσμα μιας πραγματικότητας που δεν μπορεί πια να κρυφτεί πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα. Αντί η κυβέρνηση να συζητήσει για το γιατί οι αγρότες βγήκαν στον δρόμο, επιμένει να περιορίζει τον διάλογο στα «μπλόκα», σε μια ακόμη παρελκυστική προσπάθεια να αποφύγει την ουσία.

Και η ουσία είναι σκληρή:

το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί — καύσιμα, ρεύμα, λιπάσματα, ζωοτροφές. Οι παραγωγοί βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία, με την απόσταση ανάμεσα στο κόστος και το εισόδημα να μεγαλώνει κάθε μήνα. Κι ενώ αυτοί παλεύουν να κρατήσουν τα χωράφια και τα κοπάδια τους ζωντανά, η κυβέρνηση παρακολουθεί αδρανής.

Το ίδιο συνέβη και με την ευλογιά στα κοπάδια. Χιλιάδες ζώα θανατώθηκαν προκειμένου να περιοριστούν οι εστίες της νόσου, αφήνοντας πολλούς κτηνοτρόφους σε απόγνωση. Και αντί για οργανωμένο σχέδιο, άμεσες αποζημιώσεις και ουσιαστική στήριξη, είχαμε καθυστερήσεις, ασυνεννοησία και σιωπή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ζητούν τίποτα άλλο από το αυτονόητο: να μη μένουν μόνοι τους σε κάθε κρίση.

Την ίδια ώρα, σοβαρές καταγγελίες για παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ — για δηλώσεις χωρίς πραγματική παραγωγική βάση, για συστήματα που δεν έλεγξαν αποτελεσματικά, για φαινόμενα που έθρεψαν στρεβλώσεις — οδήγησαν σε βαριά πρόστιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόστιμα που αγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και τα οποία τελικά πληρώνει η χώρα, δηλαδή οι πολίτες.

