Ο αέρας που αναπνέουμε και οι «κατά λάθος» φωτιές στα «εργοστάσια» ανακύκλωσης

Γράφει ο Νίκος Νυφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Κάθε φορά που μαύροι καπνοί σκεπάζουν τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, νιώθουμε όλοι ένα τεράστιο σφίξιμο στο στομάχι. Η τελευταία πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο με το τοξικό νέφος να πνίγει τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Καλαμαριά και την περιοχή του αεροδρομίου άνοιξε για τα καλά τη συζήτηση να μιλήσουμε για τον «ελέφαντα στο δωμάτιο». Τα ίδια και στον Ασπρόπυργο, ίδιες εικόνες και στη Λάρισα.

Από την πρώτη στιγμή η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τόνισε πως η επαναληψιμότητα τέτοιων καταστροφών επιβεβαιώνει την απουσία ουσιαστικής πρόληψης, επαρκούς εποπτείας και αυστηρών ελέγχων πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται υλικά υψηλού κινδύνου.

Στην δυτική Θεσσαλονίκη, το φαινόμενο των πυρκαγιών σε μονάδες ανακύκλωσης, χώρους σκραπ, εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχει λάβει διαστάσεις μιας μόνιμης, σιωπηλής απειλής.

Έχουμε ζήσει ξανά και ξανά τον ίδιο ακριβώς εφιάλτη. Αναπνέουμε επικίνδυνα σωματίδια και χημικές ενώσεις, επιβαρύνοντας δραματικά την υγεία μας μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον που ήδη ασφυκτιά, έχοντας το μικρότερο ποσοστό πρασίνου ανά κάτοικο. Κάθε τέτοια φωτιά αφαιρεί χρόνια από τη ζωή μας και υποβαθμίζει το περιβάλλον με τρόπο εντελώς μη αναστρέψιμο.

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον ίδιο τον πυρήνα του ζητήματος. Αδειοδότηση και κανόνες λειτουργίας. Πολλές φορές, πίσω από την εντυπωσιακή ταμπέλα του «εργοστασίου ανακύκλωσης» κρύβονται απλές μάντρες και υπαίθριοι χώροι σκραπ. Εκμεταλλεύονται τα νομικά κενά της νομοθεσίας, παίρνουν άδειες λειτουργίας ως απλές αποθήκες ή βιοτεχνικοί χώροι χαμηλής όχλησης και στοιβάζουν ανεξέλεγκτα τόνους εύφλεκτων πλαστικών, ελαστικών και μετάλλων. Λειτουργούν χωρίς τα στοιχειώδη συστήματα πυροπροστασίας, δημιουργώντας τεράστιες πυριτιδαποθήκες σε απόσταση αναπνοής από άλλες επιχειρήσεις και από τα σπίτια μας.

Η συζήτηση για την επόμενη μέρα οφείλει να ανοίξει άμεσα, βάζοντας στο τραπέζι το κρίσιμο ζήτημα της χωροθέτησης αυτών των δραστηριοτήτων. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πού επιτρέπεται να λειτουργούν τέτοιες μονάδες, σε τι απόσταση ασφαλείας από τον αστικό ιστό και με ποιες ακριβώς αυστηρές προδιαγραφές. Η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει ένα επικαιροποιημένο μητρώο εγκαταστάσεων υψηλού πυροθερμικού φορτίου και να προχωρήσει σε συστηματικούς, απροειδοποίητους ελέγχους.

Στόχος μας οφείλει να παραμείνει η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, διασφαλίζοντας παράλληλα και την υγιή επιχειρηματικότητα που σέβεται τους νόμους. Ένα νέο, ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας, με σύγχρονους κανόνες και απόλυτη ασφάλεια για τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες, αποτελεί το αναγκαίο τρίπτυχο της επόμενης μέρας. Η υγεία των πολιτών της Θεσσαλονίκης και το αναφαίρετο δικαίωμά τους να αναπνέουν καθαρό αέρα οφείλουν να μπαίνουν σταθερά πάνω από κάθε άλλο βραχυπρόθεσμο συμφέρον.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 18-7-2026)