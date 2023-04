Ο Α. Τζιτζικώστας στο 7ο Φόρουμ Θαλάσσιου Τουρισμού Posidonia για την κρουαζιέρα στη Θεσσαλονίκη

Στο 7ο Φόρουμ Θαλάσσιου Τουρισμού Posidonia, που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αλέξανδρο Θάνο.

Ο κ. Τζιτζικώστας περιηγήθηκε στην έκθεση του Posidonia Sea Tourism Forum, που αποτελεί κορυφαίο θεσμό για την κρουαζιέρα, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής κρουαζιέρας και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να αποτελεί πλέον πυλώνα για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη χώρα μας.

Το 7ο Φόρουμ Θαλάσσιου Τουρισμού Posidonia έχει ως κεντρικό θέμα “Η επιστροφή στην ανάπτυξη: Μελλοντικές προκλήσεις για τις γραμμές και τους προορισμούς της κρουαζιέρας” και παρουσιάζεται για πρώτη φορά η μελέτη κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρουαζιέρας, που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουν δε οι κορυφαίοι φορείς της κρουαζιέρας και οι μεγαλύτερες παγκοσμίως επιχειρήσεις του κλάδου.

Στο χαιρετισμό του στο Φόρουμ ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: “Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε για πρώτη φορά στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη το Φόρουμ Posidonia, τη μεγαλύτερη διεθνή ναυτιλιακή διοργάνωση στην Ελλάδα, με ξεχωριστή σημασία για τη χώρα μας, την εθνική οικονομία, τη ναυτιλία και φυσικά για την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη και το Λιμάνι, που πέρυσι πέτυχε την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του, με 61 συνολικά κρουαζιέρες, που αντιστοιχεί σε αύξηση 200%. Για τις περισσότερες μάλιστα από τις 61 κρουαζιέρες, το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης λειτούργησε ως homeport, δηλαδή ως σταθμός εκκίνησης της κρουαζιέρας. Και φέτος, όπως και τα επόμενα χρόνια, τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, μάς επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι οι κρουαζιέρες θα αυξηθούν και θα υποδεχθούμε ακόμα περισσότερους επισκέπτες. Ήδη έχουν προγραμματιστεί για φέτος περισσότερες από 70 κρουαζιέρες”.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι βασικός στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο δωδεκάμηνος τουρισμός, δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους τρεις βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες της περιοχής, μαζί με τον πρωτογενή τομέα και την καινοτομία.

“Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνεχίζουμε σταθερά να δουλεύουμε με συνέπεια και μεθοδικότητα για τον μεγάλο στόχο που έχουμε θέσει την καθιέρωση του δωδεκάμηνου τουρισμού. Στηρίξαμε στα δύο δύσκολα χρόνια της πανδημίας τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους του τουρισμού, με το πρόγραμμα ‘Διέξοδος’. Χρηματοδοτήσαμε την ίδρυση και λειτουργία περισσότερων από 100 τουριστικών επιχειρήσεων. Δημιουργήσαμε το νέο σύγχρονο brand name της Κεντρικής Μακεδονίας, το ‘Do Something Great’, προβάλλοντας τον τόπο μας σε περισσότερες από 30 εκθέσεις τουρισμού σε όλο τον κόσμο. Αναδείξαμε όλες τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, από το θρησκευτικό και τον ιστορικό τουρισμό, μέχρι τον city-break τουρισμό, τον γαστρονομικό και φυσικά το yachting και τον τουρισμό κρουαζιέρας. Πρόσφατα το ισχυρό μας brand name η ‘Μακεδονική Κουζίνα’, αναδείχθηκε στις τρεις κορυφαίες κουζίνες στο παγκόσμιο κύπελλο μαγειρικής. Επενδύουμε στις συνεργασίες και δημιουργούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα, μαζί με το ΙΝΣΕΤΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος, το Παρατηρητήριο Οικονομικών Μεγεθών του Τουρισμού μία ανοιχτή βάση δεδομένων για επαγγελματίες και επενδυτές. Και παράλληλα, ήμασταν η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα που δημιούργησε Film Office, καταφέρνοντας να βάλουμε την Κεντρική Μακεδονία στον παγκόσμιο χάρτη των κινηματογραφικών παραγωγών. Και σήμερα, βλέπουμε τους καρπούς αυτής της δουλειάς και των συνεργασιών να αποδίδουν καρπούς. Στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας ο τουρισμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας άντεξε και το 2022 ήταν η χρονιά της ανάκαμψης. Τα έσοδα από τις παραδοσιακές τουριστικές αγορές της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκαν κατά 15%. Οι επενδύσεις στις τουριστικές υποδομές, κυρίως με κεφάλαια από το εξωτερικό, διπλασιάστηκαν και αυτό είναι μία ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στον τόπο μας και το σχέδιό μας. Και παράλληλα, με τις πρώτες παγκόσμιες κινηματογραφικές παραγωγές καταγράψαμε 100.000 διανυκτερεύσεις, 4.000 νέες θέσεις εργασίας και έσοδα που ξεπέρασαν τα 140 εκατομμύρια ευρώ, και φυσικά τεράστια προβολή της Κεντρικής Μακεδονίας σε όλο τον κόσμο. Αυτά που έχουμε πετύχει, δεν είναι το ταβάνι μας. Είναι η βάση, το ξεκίνημα, για μία ακόμα πιο ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Για ακόμα μεγαλύτερα έσοδα. Για περισσότερες νέες, καλές θέσεις εργασίας. Για τον τουρισμό των τεσσάρων εποχών και των δώδεκα μηνών το χρόνο. Και σε αυτή την προσπάθεια, προσβλέπουμε στην ουσιαστική συνεργασία με τους διοργανωτές των Ποσειδωνίων, καθώς για εμάς είναι μια μοναδική ευκαιρία, να αναδείξουμε το τουριστικό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις μεγαλύτερες εταιρίες της βιομηχανίας της κρουαζιέρας. Στα Ποσειδώνια αναδεικνύεται ο αισιόδοξος και δημιουργικός χαρακτήρας τους τόπου μας και αντικατοπτρίζεται το όραμά μας για τη Μακεδονία του 2030, μια Περιφέρεια Πρωτεύουσα Εξωστρέφειας για όλη την Ελλάδα”, υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Αναφερόμενος στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης για να γίνει κόμβος τουρισμού κρουαζιέρας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επισήμανε το γεγονός ότι το λιμάνι απέχει μόλις τρία λεπτά από το κέντρο της πόλης με τα πόδια, κάτι που διευκολύνει ιδιαίτερα τους ταξιδιώτες με τα κρουαζιερόπλοια, ενώ σε μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη οδικώς βρίσκονται κορυφαία αξιοθέατα, μνημεία μεγάλης αρχαιολογικής αξίας, θέρετρα και φυσικές ομορφιές και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες, που είναι εύκολα προσεγγίσιμα από τους επισκέπτες.

Επίσης ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε το σημαντικό ρόλο του αναβαθμισμένου πια λιμανιού και αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης και το γεγονός ότι τουρίστες από όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως αφετηρία της ευρωπαϊκής κρουαζιέρας τους, λόγω και της στρατηγικής θέσης της πόλης.

Τέλος ο Περιφερειάρχης σημείωσε πως οι εταιρίες που θα επιλέξουν να επενδύσουν στη Θεσσαλονίκη θα αντιληφθούν τα επόμενα χρόνια ότι έκαναν την καλύτερη επιχειρηματική επιλογή.

Μάλιστα, πρότεινε το διεθνές αυτό Φόρουμ να πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη, κάτι που αποδέχτηκαν οι διοργανωτές.