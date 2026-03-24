NYT: Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν πίεσε τον Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Πρίγκιπας Διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν , πιέζει τον Πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ – Ισραήλ παρουσιάζει μια «ιστορική ευκαιρία» για την αναμόρφωση της Μέσης Ανατολής, αναφέρουν πληροφορίες της New York Times.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ φαίνεται να είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι πρέπει να συνεχίσει «την καταστροφή της σκληροπυρηνικής κυβέρνησης του Ιράν», καθώς αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για τον Κόλπο και μπορεί να εξαλειφθεί μόνο με την απαλλαγή από την κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί επίσης το Ιράν ως μακροπρόθεσμη απειλή, αλλά οι αναλυτές υποστηρίζουν πως το Ιράν είναι πολύ μπλεγμένο σε εσωτερικές αναταραχές για να απειλήσει το Ισραήλ, ενώ η Σαουδική Αραβία θεωρεί ένα αποτυχημένο κράτος στο Ιράν ως σοβαρή και άμεση απειλή για την ασφάλεια.

Ανώτεροι αξιωματούχοι τόσο της σαουδαραβικής όσο και της αμερικανικής κυβέρνησης ανησυχούν ότι εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει ακόμη πιο σκληρές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, εγκλωβίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν ατελείωτο πόλεμο.

Οι «παραγωγικές συζητήσεις με το Ιράν»

Τη Δευτέρα 23/2, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι βρίσκεται σε «παραγωγικές συζητήσεις με το Ιράν σχετικά με μια πλήρη και ολοκληρωτική επίλυση των εχθροπραξιών μας», αν και το Ιράν αμφισβήτησε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι αρνούνται τις πιέσεις του πρίγκιπας Μοχάμεντ «για παράταση του πολέμου».

«Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ανέκαθεν υποστήριζε μια ειρηνική επίλυση αυτής της σύγκρουσης, πριν ακόμη ξεκινήσει», ανέφερε η σαουδαραβική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι οι αξιωματούχοι «παραμένουν σε στενή επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ και η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη».

«Κύριο μέλημά μας σήμερα είναι να αμυνθούμε από τις καθημερινές επιθέσεις εναντίον του λαού μας και των πολιτικών υποδομών μας», πρόσθεσε η κυβέρνηση.

«Το Ιράν έχει επιλέξει την επικίνδυνη ακροβατική πολιτική αντί για σοβαρές διπλωματικές λύσεις. Αυτό βλάπτει κάθε εμπλεκόμενο μέρος, αλλά κανέναν περισσότερο από το ίδιο το Ιράν».

Η Καρολάιν Λίβιτ, γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι η κυβέρνηση «δεν σχολιάζει τις ιδιωτικές συνομιλίες του προέδρου».