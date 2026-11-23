Το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia επανέφερε τη Δευτέρα (23/11) τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, απόφαση που προκάλεσε ικανοποίηση στο Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ο Jensen είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της NVIDIA και ότι η επάνοδός του εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Jensen και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του, καθώς αναλαμβάνει και πάλι την ηγεσία της Εταιρείας. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Κολέτ Κρες για την εξαιρετική της προσφορά ως προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος, παράλληλα με τα συνεχιζόμενα καθήκοντά της ως Οικονομική Διευθύντρια (CFO) της NVIDIA», προστίθεται.

Από την πλευρά του ο Χουάνγκ δήλωσε: «Αποτελεί τιμή για μένα να επιστρέφω στην NVIDIA και να ηγούμαι μίας από τις πιο σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, στην αυγή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης».

«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA για την εμπιστοσύνη του και για τους προσεκτικούς χειρισμούς του κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Χάρβει Τζόουνς για την ηγεσία του ως Πρόεδρος, καθώς και στην Κολέτ Κρες και τα στελέχη της διοικητικής μας ομάδας, που ηγήθηκαν της NVIDIA σε αυτή την περίοδο. Είμαι επίσης βαθύτατα ευγνώμων στους εργαζομένους μας, τους μετόχους, τους ηγέτες του κλάδου και τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο για την εξαιρετική τους στήριξη. Πάνω απ’ όλα, είμαι ευγνώμων για την αγάπη και τη συμπαράσταση της οικογένειάς μου. Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση Τραμπ: «Είναι μεγάλος πατριώτης»

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA έλαβε τη σωστή και ενδεδειγμένη απόφαση να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στην NVIDIA, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στην NVIDIA ενέχει κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι ο ίδιος έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Σε προσωπικό επίπεδο, έχω γνωρίσει τον Jensen και μπορώ να πω ότι είναι ένας σπουδαίος πατριώτης και ένας εθνικός θησαυρός.

Παράλληλα, η NVIDIA οφείλει να συνεχίσει τη διεξοδική εσωτερική έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωσή της με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, ώστε να διασφαλιστεί ότι εκπληρώνει τις νομικές της υποχρεώσεις, καθώς και το πατριωτικό της καθήκον για την προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Συγχαρητήρια στον Jensen, στο Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών — αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζέι Τραμπ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Χουάνγκ είχε υποβάλει την Πέμπτη (12/11) την παραίτησή του, μετά την αποκάλυψη δύο διαδοχικών εξωσυζυγικών σχέσεων ενώ λίγες μέρες αργότερα έγινε γνωστή και μια τρίτη.

Η είδηση ​​για την πρώτη – μια σχέση με επιχειρηματία που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος – έκανε τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους επενδυτές. Ακολούθησαν, την Τετάρτη (11/11), δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο επικεφαλής της εταιρείας τεχνολογίας διατηρούσε επίσης σχέση με μια συνάδελφό του στη Nvidia.

Τα πρώτα χρόνια

Γεννημένος στην Ταϊβάν το 1963, ο Χουάνγκ μετακόμισε με την οικογένειά του στη δυτική ακτή των ΗΠΑ σε ηλικία εννέα ετών. Αποφοίτησε από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον ως ηλεκτρολόγος μηχανικός και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον ίδιο τομέα από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Στο πανεπιστήμιο γνώρισε και τη σύζυγό του, Λόρι Μιλς. Οι δυο τους ήταν συνεργάτες στο εργαστήριο και παντρεύτηκαν το 1985, οκτώ χρόνια πριν ο Χουάνγκ ιδρύσει την Nvidia.

Έχουν δύο παιδιά, τη Μάντισον και τον Σπένσερ, οι οποίοι σήμερα κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις στην εταιρεία του πατέρα τους.

Πριν συνιδρύσει την Nvidia, ο Χουάνγκ εργάστηκε στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ AMD. Στην Ταϊβάν είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Μπαμπάς Χουάνγκ», ενώ φημίζεται για τα εξαιρετικά υψηλά πρότυπα που θέτει για τους συνεργάτες του.

Η εταιρεία εξελίχθηκε σε βασικό προμηθευτή τσιπ και κυκλωμάτων για υπολογιστές που χρησιμοποιούνται στο gaming, προτού επεκταθεί σε μια νέα κατεύθυνση. Πλέον, κατασκευάζει τα κρίσιμα τσιπ επεξεργασίας που τροφοδοτούν την αναπτυσσόμενη τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης (AI).