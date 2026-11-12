Nvidia: Και τρίτη εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ αποκαλύπτει το Reuters

Μια ακόμη εξωσυζυγική σχέση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang), αυτή τη φορά με δεύτερη εργαζόμενη της εταιρείας, αποκαλύπτει το Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Η αποκάλυψη έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση δύο άλλων εξωσυζυγικών σχέσεων, που οδήγησαν στην παραίτησή του την Πέμπτη.

Πρόκειται για την Άλις Χουάνγκ (Alice Huang), την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποψιάζονται ότι είναι κατάσκοπος της Κίνας, και την Κίμπερλι Πάουελ (Kimberly Powell), αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Το Reuters δεν δημοσιοποιεί το όνομα της δεύτερης εργαζόμενης, ενώ οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί της δεν απέδωσαν.

Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Πάουελ, ο Τζένσεν Χουάνγκ και εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για σχόλιο. Επίσης, δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με την Άλις Χουάνγκ.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε παραδεχθεί ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση σε δήλωσή του στις 8 Νοεμβρίου, μετά τα δημοσιεύματα για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να την κατονομάσει.