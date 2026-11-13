Nvidia: Επαφές με τον CEO της Arm Ρενέ Χάας για τη διαδοχή του Τζένσεν Χουάνγκ

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προσέγγισε τον επικεφαλής της Arm Holdings, Ρενέ Χάας, στο πλαίσιο των διαδικασιών αναζήτησης νέου διευθύνοντος συμβούλου, μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της εταιρείας.

Την πληροφορία μετέδωσαν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγές με γνώση των σχετικών επαφών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χάας συγκαταλέγεται μεταξύ αρκετών προσώπων που εξετάζονται για την ανάληψη της θέσης, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένο ότι θα λάβει επίσημη πρόταση ή ότι θα την αποδεχθεί.

Η παραίτηση Χουάνγκ και οι αποκαλύψεις

Κατά τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, ο Τζένσεν Χουάνγκ υπέβαλε χθες την παραίτησή του, έπειτα από αποκαλύψεις σχετικά με εξωσυζυγικές σχέσεις του.

Μεταξύ των υποθέσεων που αναφέρονται περιλαμβάνεται και σχέση με γυναίκα η οποία φέρεται να είχε δραστηριότητα κατασκοπείας για λογαριασμό της Κίνας.

Οι εξελίξεις αυτές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν προκαλέσει σοβαρή κρίση στη Nvidia, αλλά και αναταράξεις στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χουάνγκ είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Nvidia και στη χρηματοδότηση της επέκτασης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Πτώση για τις μετοχές Nvidia και Arm

Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών για την πιθανή υποψηφιότητα του Ρενέ Χάας επηρέασε και τη χρηματιστηριακή εικόνα των δύο εταιρειών.

Οι μετοχές της Arm, που διαπραγματεύονται στην αμερικανική αγορά, περιόρισαν μέρος των απωλειών τους μετά τη δημοσίευση της είδησης, εξακολουθώντας ωστόσο να καταγράφουν πτώση μεγαλύτερη του 5%.

Την ίδια ώρα, οι μετοχές της Nvidia υποχωρούσαν περισσότερο από 3%, εν μέσω της αβεβαιότητας για τη διαδοχή στην ηγεσία της εταιρείας.