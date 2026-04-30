Ντόρα Μπακογιάννη: «Υγιής ο διάλογος για το επιτελικό κράτος – Αντάρτες επειδή έχουν άποψη;»

«Υγιή» χαρακτήρισε η Ντόρα Μπακογιάννη τον «διάλογο» που άνοιξε για το επιτελικό κράτος μετά την επιστολή των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που με επιστολή τους διαφοροποιούνται σε σχέση με το μοντέλο διακυβέρνησής του.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός από αυτή την Κοινοβουλευτική Ομάδα, σημαίνει ότι άνοιξε ένας διάλογος υγιής κατά τη γνώμη μου, υγιέστατος, να κουβεντιάσουμε τα του οίκου μας και θα τα κουβεντιάσουμε και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, θα τα κουβεντιάσουμε και στο συνέδριο» δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Σε αυτές τις διαδικασίες, όπως εξήγησε «θα δούμε αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, διόρθωσης όπου υπάρχουν καλώς κείμενα, όπου υπάρχουν αδυναμίες να προσπαθήσουμε να τις εντοπίσουμε, τις μειώσουμε. Είμαστε ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα».

Ταυτόχρονα, εξέφρασε την ενόχλησή της στα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις που κάνουν λόγο για «αντάρτικο» στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

«Με ενοχλεί αφάνταστα η λογική, αντάρτες. Τι αντάρτες; Αντάρτες επειδή έχουν άποψη; Προς Θεού. Στην Ευρώπη ζούμε σήμερα. Οι βουλευτές, αυτός είναι ο ρόλος τους. Είναι άλλο η εκτελεστική εξουσία κι άλλο η κοινοβουλευτική λειτουργία» σημείωσε.

«Τι είναι αυτό το πράγμα, που άνοιξε μια συζήτηση, ανταρσία, χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Αστεία πράγματα. Εγώ είμαι στη Νέα Δημοκρατία τριάντα πέντε χρόνια. Τριάντα πέντε χρόνια κουβεντιάζουμε, τριάντα πέντε χρόνια κάνουμε κριτική, τριάντα πέντε χρόνια ψάχνουμε να βελτιωθούμε και οφείλουμε να βελτιωθούμε. Όπου μπορούμε να βελτιωθούμε πρέπει να βελτιωθούμε» ανέφερε.

Μάλιστα, συμπλήρωσε πως «αυτός ο διάλογος θα συνεχιστεί. Δηλαδή, λέω ότι αυτές οι ταμπέλες τις οποίες προσπαθούμε να κολλήσουμε, εντάξει, εμένα με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια και ξέρετε πάρα πολύ καλά τις απόψεις μου και για την εσωκομματική δημοκρατία. Η εσωκομματική δημοκρατία είναι κατά τη γνώμη μου επιβεβλημένη και ο διάλογος ο δημοκρατικός είναι επιβεβλημένος. Και αν τόσα χρόνια δεν υπήρχε, αδυναμία ήταν. Πρέπει να υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος και να ακούγονται οι απόψεις όλων».