Ντόναλντ Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε»

Στην απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι, παρά το γεγονός πως η ίδια έκανε καλή δουλειά, η κυβέρνησή του δεν ήταν ικανοποιημένη από όσα δημοσιεύονταν για εκείνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε παράλληλα να αποσαφηνίσει τη σχέση της Γκίλφοϊλ με την οικογένειά του, υποβαθμίζοντας τη σημασία του παλαιότερου δεσμού της με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Νομίζω ότι έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό, αλλά δεν ήταν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην παρουσία της στην Αθήνα, πρόσθεσε: «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε».

Οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν την ανακοίνωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, ότι ζητήθηκε από την Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της.

«Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία», είχε αναφέρει η εκπρόσωπος.

Οι καταγγελίες και η απάντηση της Γκίλφοϊλ

Η εξέλιξη σημειώνεται μετά τα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με καταγγελίες για τη συμπεριφορά και τις οικονομικές συναλλαγές της Γκίλφοϊλ.

Η ίδια έχει απορρίψει κατηγορηματικά όσα της αποδίδονται, δηλώνοντας ότι πρόκειται να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της.

Σε δήλωσή της μετά το αίτημα παραίτησης, χαρακτήρισε τη θητεία της στην Ελλάδα «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της», αναφέρθηκε στις ενεργειακές και αμυντικές συμφωνίες που προωθήθηκαν κατά την παρουσία της στην Αθήνα και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Παρά την αποχώρησή της, διαβεβαίωσε ότι θα παραμείνει πιστή υποστηρίκτρια του Αμερικανού προέδρου και του κινήματος America First.