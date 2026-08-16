Ντόναλντ Τουσκ: «Η Πολωνία απέτρεψε ρωσικό σχέδιο δολοφονίας Αμερικανού πολίτη στη Βαρσοβία»

Ένα ρωσικό σχέδιο για τη δολοφονία ενός Ουκρανοαμερικανού πολίτη στη Βαρσοβία ματαιώθηκε από την Πολωνία πριν καν υλοποιηθεί, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, προσθέτοντας ότι είναι η πρώτη φορά που «κάποιος με εντολή της Ρωσίας» επιχείρησε να επιτεθεί σε έναν Αμερικανό πολίτη στο έδαφος άλλης χώρας του ΝΑΤΟ.

Δυτικοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει και στο παρελθόν ότι η Ρωσία έχει εντείνει μια εκστρατεία στοχευμένων δολοφονιών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, λέγοντας ότι έχουν αποτρέψει αρκετές συνωμοσίες σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι αυτό το περιστατικό ήταν πρωτοφανές.

Ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να στρατολογήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, συνελήφθη από τις πολωνικές αρχές στις 7 Αυγούστου. Θα κρατηθεί για τρεις μήνες, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Βαρσοβίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες, δήλωσε ο Τόμας Σιεμόνιακ, υπουργός της Πολωνίας αρμόδιος για τις υπηρεσίες πληροφοριών. Είπε ότι το θύμα που στοχοποιήθηκε ήταν Αμερικανός πολίτης «ουκρανικής καταγωγής». Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν αμέσως περισσότερες λεπτομέρειες.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι γνώριζε τις αναφορές, αλλά δεν είχε καμία περαιτέρω πληροφορία.