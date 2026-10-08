Ντομπρόβσκις: Δημοσιονομική πειθαρχία στην Ευρωζώνη, «φρένο» στα αιτήματα Ελλάδας – Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία

Ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βάλντις Ντομπρόβσκις, κάλεσε τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Αυτό που τονίζω είναι η ανάγκη για δημοσιονομική σύνεση, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στις αγορές ομολόγων», δήλωσε μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. «Δεν μπορούμε να προτείνουμε κάθε φορά νέες μορφές δημοσιονομικής ευελιξίας».

Ωστόσο, ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι «θα εξετάσει πιο αναλυτικά τις προτάσεις της Ιταλίας και της Ελλάδας».

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνυπολογίζει τον υψηλότερο του αναμενόμενου πληθωρισμό κατά τον υπολογισμό των επιτρεπόμενων δημοσιονομικών ελλειμμάτων, καθώς και κατά την αξιολόγηση αποκλίσεων στις δημόσιες δαπάνες. Η Ρώμη υποστήριξε ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να αξιοποιούν τα επιπλέον φορολογικά έσοδα που προκύπτουν λόγω του πληθωρισμού, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαιρέσει από το ανώτατο όριο καθαρών δημόσιων δαπανών της ΕΕ τα προσωρινά εθνικά μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σημειώνει ακόμη το Reuters.

«Οι αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις ήδη λαμβάνονται υπόψη, στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης των σχετικών παραγόντων, όταν εξετάζεται κατά πόσο τα κράτη-μέλη τηρούν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Δεν μπορούμε κάθε φορά να δημιουργούμε νέες μορφές δημοσιονομικής ευελιξίας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Βάλντις Ντομπρόβσκις. «Στην πραγματικότητα, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική μας βούληση να τηρήσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο που βασίζεται σε κανόνες, σε μια περίοδο κατά την οποία η αξιοπιστία της δέσμευσής μας για βιώσιμα δημόσια οικονομικά αποτελεί πολύτιμο πλεονέκτημα», δήλωσε.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η συζήτηση γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος δανεισμού των χωρών της Ευρωζώνης αυξάνεται σημαντικά, καθώς οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων, που αρχικά επικεντρώθηκαν στη Γαλλία, έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και τις αγορές κρατικού χρέους άλλων χωρών.

Πιέσεις δέχονται επίσης τα ομόλογα άλλων ευρωπαϊκών χωρών με υψηλό χρέος, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ελλάδα και το Βέλγιο, τονίζει το Bloomberg.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη δέσμευση της Γαλλίας για υγιή δημόσια οικονομικά και προσωπικά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον καλό συνάδελφό μου, Ρολάν Λεσκίρ», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η αναταραχή στις αγορές έχει εντείνει τις ανησυχίες για το κατά πόσο οι κυβερνήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό σοκ με πρόσθετες κρατικές δαπάνες. Η απότομη αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει ήδη αρχίσει να περνά στις τιμές καταναλωτή, με τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να επιταχύνεται στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Όλα αυτά περιορίζουν όλο και περισσότερο τα περιθώρια κινήσεων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνουν τα δημόσια ελλείμματα, ενώ ο πληθωρισμός κρατά τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, οι επενδυτές ζητούν υψηλότερες αποδόσεις για να δανείσουν χώρες που έχουν ήδη μεγάλο χρέος.

«Από τη μία πλευρά έχουμε υψηλές τιμές ενέργειας και αυξανόμενο πληθωρισμό, ενώ από την άλλη αντιμετωπίζουμε πιέσεις και προκλήσεις στις αγορές ομολόγων», δήλωσε ο Πιερρακάκης. «Οι δύο βασικές λέξεις εδώ είναι προστασία και διαφύλαξη: πρέπει να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και κάθε Ευρωπαίο πολίτη που επωμίζεται το κόστος του ενεργειακού σοκ».

Ο Πιερρακάκης πρόσθεσε ότι «παράλληλα, πρέπει να διαφυλάξουμε τη δημοσιονομική μας αξιοπιστία και την ελευθερία κινήσεων που αυτή μας εξασφαλίζει».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει τις κυβερνήσεις να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα καλέσει τις κυβερνήσεις να εφαρμόζουν μόνο στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν προειδοποιήσει κατά των εκκλήσεων ορισμένων χωρών για αύξηση των δημόσιων δαπανών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπέρβαση των ορίων της ΕΕ για τα ελλείμματα και το χρέος.

Οι κανόνες της ΕΕ ήδη δίνουν στις κυβερνήσεις κάποιο περιθώριο για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε φέτος μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία αρχικά είχε σχεδιαστεί για να καλύψει τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν έως το 2028 και ορισμένα μέτρα που πληρούν τα κριτήρια για την ενεργειακή ασφάλεια.

Η Ιταλία και η Ελλάδα, σημειώνει το Bloomberg, έχουν ζητήσει από τις Βρυξέλλες μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ενώ η Γαλλία δίνει έμφαση στην ανάγκη να αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της κατάσταση, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν κατά πόσο μπορεί να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος της, το οποίο πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ. Ωστόσο, ορισμένες χώρες-μέλη εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε νέες προσπάθειες χαλάρωσης των δημοσιονομικών περιορισμών της ΕΕ.

«Δεν θεωρώ καλή ιδέα να δημιουργήσουμε εθνικές ρήτρες εξαίρεσης για περιπτώσεις και κρίσεις όπως αυτή», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ. Αντίθετα, υποστήριξε την εφαρμογή προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, οι οποίες έχουν προκληθεί από το σοκ στην προσφορά.