Ντόμινο εξελίξεων στις δημαιρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης – Ο νέος κώδικας αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τη θέση του αντιπροέδρου

της Βαρβάρας Ζούκα

Σε άσκηση πολιτικών ισορροπιών εξελίσσονται οι επερχόμενες δημαιρεσίες στον δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς η ψήφιση του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, την περασμένη Παρασκευή, μεταβάλλει ουσιαστικά το τοπίο και αναγκάζει όλες τις παρατάξεις να επαναπροσδιορίσουν τις κινήσεις τους. Παρ’ ότι ο νέος Κώδικας δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, η ενημέρωση που έχουν τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης είναι ότι οι δημαιρεσίες θα διεξαχθούν με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που στην περίπτωση του δήμου Θεσσαλονίκης ανατρέπει σενάρια τα οποία μέχρι πριν από λίγες ημέρες θεωρούνταν ιδιαίτερα πιθανά. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εκλογή του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου, θέση που, σύμφωνα με τον νόμο, ανήκει στη μείζονα αντιπολίτευση. Μέχρι την ψήφιση του νέου Κώδικα υπήρχε το ενδεχόμενο, εφόσον δεν επιτυγχανόταν εκλογή του προσώπου που θα πρότεινε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Ζέρβας, να ενεργοποιηθεί η διάταξη περί αυτοδίκαιης εκλογής του δημοτικού συμβούλου με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τον εν λόγω συνδυασμό. Στην περίπτωση της μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου Θεσσαλονίκης αυτό θα οδηγούσε στην παραμονή στη θέση του αντιπροέδρου τού Χάρη Αηδονόπουλου, παρά την ανοιχτή ρήξη που υπάρχει εδώ και καιρό με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Η συγκεκριμένη προοπτική, ωστόσο, δεν αποκλείεται να ανατραπεί, καθώς ο νέος Κώδικας που ψηφίστηκε από τη Βουλή δίνει τη δυνατότητα στους επικεφαλής των παρατάξεων να διαγράφουν δημοτικούς συμβούλους. Εάν πράγματι οι δημαιρεσίες της προσεχούς Τετάρτης διεξαχθούν με βάση τον νέο αυτοδιοικητικό κώδικα, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας εκτιμάται ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στη διαγραφή του Χάρη Αηδονόπουλου πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα να εκλεγεί στη θέση του αντιπροέδρου. Η εξέλιξη με τον νέο κώδικα και η δυνατότητα διαγραφής δημοτικών συμβούλων από τον επικεφαλής της παράταξής τους δημιουργεί συνολικά νέα δεδομένα για τους εσωτερικούς συσχετισμούς στη μείζονα αντιπολίτευση.

Είναι, εξάλλου, γνωστό ότι πέρα από τον Χάρη Αηδονόπουλο ο Κωνσταντίνος Ζέρβας βρίσκεται σε ανοιχτή ρήξη και με τους Σωκράτη Δημητριάδη και Μιχάλη Κούπκα. Είναι μάλιστα ενδεικτικό το γεγονός ότι ο κ. Κούπκας σήμερα το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης και έτσι δεν άφησε πρωτοβουλία κινήσεων για πιθανή διαγραφή του στον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να λάβει και ο Σωκράτης Δημητριάδης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου Κώδικα, οι δημαιρεσίες δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να πραγματοποιηθούν την 1η Ιουλίου, αλλά μπορούν να διεξαχθούν οποιαδήποτε ημέρα στο διάστημα από 1 έως 7 Ιουλίου. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί δήμοι της χώρας προσανατολίζονται στη σύγκληση των ειδικών συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων που απαιτούνται για την εκλογή των νέων προεδρείων και των μελών των δημοτικών επιτροπών σε ημερομηνία πέραν της 1ης Ιουλίου.

Στον δήμο Θεσσαλονίκης, πάντως, η ειδική συνεδρίαση παραμένει προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Τετάρτης. Μέχρι τότε, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και η δημοσίευση ή μη του νέου Κώδικα σε ΦΕΚ αναμένεται να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα που θα διαμορφώσει τις τελικές κινήσεις όλων των παρατάξεων.