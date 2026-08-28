Ντόλι Πάρτον: Γενναιόδωρη έως το τέλος – Η απόφασή της για τα πειραματικά φάρμακα κατά του καρκίνου

Τη γενναιόδωρη απόφαση της Ντόλι Πάρτον λίγο πριν τον θάνατό της αποκάλυψε η αδελφή της, Στέλλα, σε έναν συγκινητικό φόρο τιμής στη βασίλισσα της κάντρι μουσικής.

Η Ντόλι Πάρτον είχε προσφερθεί να λάβει πειραματικά φάρμακα κατά του καρκίνου «με την ελπίδα να βοηθήσει άλλους στο μέλλον».

«Η αδελφή μου ήταν ένας από τους πιο γενναιόδωρους, στοχαστικούς και καλόκαρδους ανθρώπους που γνώρισα ποτέ», έγραψε η Στέλα σε μήνυμά της στο Facebook την Πέμπτη (27/8).

«Μου είπε πρόσφατα ότι, αν δεν υπήρχε ελπίδα για την ίδια, θα επέτρεπε παρ’ όλα αυτά στην ιατρική της ομάδα να δοκιμάσει πειραματικά φάρμακα, με την ελπίδα να βοηθήσει άλλους στο μέλλον», έγραψε ακόμη η Στέλα. «Η αδελφή μου σκεφτόταν πάντα τους άλλους», πρόσθεσε.

Η Στέλα – ένα από τα 11 αδέλφια της Πάρτον και επίσης τραγουδίστρια και τραγουδοποιός της κάντρι μουσικής – πρόσθεσε ότι, αν οι θαυμαστές ήθελαν να τιμήσουν την κληρονομιά της σταρ της κάντρι, θα έπρεπε να «δείχνουν περισσότερη καλοσύνη, να στηρίζουν τους άλλους και να αφιερώνουν περισσότερο από τον χρόνο και τους πόρους τους, όπως έκανε και εκείνη μέχρι το τέλος».

Η Πάρτον μεταφέρθηκε στο Κέντρο Καρκίνου Vanderbilt-Ingram στο Νάσβιλ λόγω προβλημάτων στα νεφρά και αυτοάνοσων νοσημάτων και απεβίωσε έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

«Αν κάποιος φτάνει στον παράδεισο, είμαι σίγουρη ότι εκείνη έφτασε ακριβώς στην ώρα της», ανέφερε ακόμα η Στέλα. «Ξέρω ότι θα κλέβει την παράσταση, μέσα στη λάμψη και τη χρυσόσκονή της», σημείωσε με νόημα.

Το καθιερωμένο ραντεβού τις Τρίτες

Αποκάλυψε, επίσης, ότι οι αδελφές είχαν καθιερώσει ένα ραντεβού για καφέ μέσω τηλεφώνου κάθε Τρίτη πρωί, «πριν ανατείλει ο ήλιος».

«Η ώρα του καφέ μου κάθε Τρίτη πρωί δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια, αλλά η αγάπη, ο σεβασμός και η καλοσύνη της θα παραμείνουν», έγραψε. «Έκανε τον κόσμο καλύτερο με την παρουσία της, γι’ αυτό ας ακολουθήσουμε το παράδειγμά της».

Μιλώντας στην εφημερίδα Guardian το 2016, η Πάρτον είχε δηλώσει ότι έζησε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, παρόλο που μεγάλωσε με τόσα πολλά αδέλφια σε μια καλύβα ενός δωματίου στο Τενεσί. «Υπήρχε συνωστισμός! Με τόσα αδέλφια, τα πειράγματα και οι καβγάδες ήταν συχνά φαινόμενα, αλλά ήμασταν όλοι ενωμένοι», αποκάλυωε.