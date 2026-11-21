Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ-Άρης, είναι και το ντέρμπι κορυφής, της 8ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League. Ο ΠΑΟΚ προελαύνει αήττητος στις επτά πρώτες αγωνιστικές, ενώ ο Άρης μετρά μία μόνο ήττα και ακολουθεί το συμπολίτη του στο -1, στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Άρης προέρχεται από σερί έξι νικών, έχοντας επικρατήσει των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, κάτι που έγινε για πρώτη φορά από την περίοδο 1999-2000. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (21/11) και ώρα 17:30, στην Πυλαία.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Μαρούσι, ίδια ημέρα και ώρα (21/11, 17:30), ενώ ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Καρδίτσα την Κυριακή (22/11, 15:00). Ολυμπιακός και Καρδίτσα είναι ισόβαθμοι με 11 βαθμούς, κι ενώ η ομάδα του Πειραιά ξεκίνησε τη σεζόν στο -2, λόγω της τιμωρίας του για το επεισόδιο μεταξύ του Ταϊρίκ Τζόουνς και του Κέντρικ Ναν μετά τον 5ο τελικό της GBL τη σεζόν 2025-26 (το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό).
Η ΑΕΚ θα μεταβεί στο Ιβανώφειο, για τον αγώνα με τον Ηρακλή, το Σάββατο (21/11, 15:00). Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις του Σαββάτου (21/11), ο Κολοσσός υποδέχεται τον Προμηθέα στη Ρόδο στις 16:00, ενώ στις 17:00, η Δόξα φιλοξενεί το Περιστέρι.
Ντέρμπι ουραγών διεξάγεται στη Μύκονο, εκεί όπου η ομόνυμη ομάδα υποδέχεται τον «ΒΙΚΟΣ» Ιωαννίνων, την Κυριακή (22/11), στις 13:00. Μύκονος και ΒΙΚΟΣ Ιωαννίνων, μετρούν από 8 βαθμούς και ισοβαθμούν στην τελευταία θέση μαζί με τον Προμηθέα.
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Greek Basketball League έχει ως εξής:
GREEK BASKETBALL LEAGUE
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21-22/11/2026)
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου
ΓΗΠΕΔΟ ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)
Ιβανώφειο 15:00 Ηρακλής-ΑΕΚ Καρπάνος-Κάρδαρης-Χατζημπαλίδης (Πανταζής)
Καλλιθέας 16:00 Κολοσσός-Προμηθέας Πατρών Τζιοπάνος-Λουλουδιάδης-Μπον (Βιτζηλαίος)
Λευκάδας 17:00 Δόξα Λευκάδας-Περιστέρι Αγραφιώτης-Θεονάς-Αγγελής (Κχατζής)
PAOK Sports Arena 17:30 ΠΑΟΚ-Άρης Πουρσανίδης-Τηγάνης-Τσιμπούρης (Παραλυκίδης-Μοσχοτόγλου)
T-Center 17:30 Παναθηναϊκός-Μαρούσι Συμεωνίδης-Μαρινάκης-Καλογριάς (Ηπιώτης)
Κυριακή, 22 Νοεμβρίου
ΓΗΠΕΔΟ ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)
Άνω Μεράς 13:00 Μύκονος-ΒΙΚΟΣ Ιωαννίνων Πιτσίλκας-Μηλαπίδης-Βαγγάλης (Παπάντος)
Μπουρούσης 15:00 Καρδίτσα-Ολυμπιακός Κατραχούρας-Μπακάλης-Λόρτος (Μανασής)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ Β. ΑΓ. Ν-Η ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΝΤΟΙ
ΠΑΟΚ 14 7 7-0 3-0 4-0 557-493
Άρης 13 7 6-1 4-0 2-1 607-507
Καρδίτσα 11 7 4-3 3-1 1-2 516-503
Παναθηναϊκός 11 7 6-1 4-0 2-1 612-520
Ολυμπιακός 11 7 6-1 2-0 4-1 593-507
Περιστέρι 11 7 4-3 3-0 1-3 567-592
Δόξα Λευκάδας 10 7 3-4 1-2 2-2 548-563
Ηρακλής 10 7 3-4 2-2 1-2 561-535
Κολοσσός 10 7 3-4 3-1 0-3 557-569
ΑΕΚ 9 7 2-5 2-2 0-3 526-557
Μαρούσι 9 7 2-5 1-2 1-3 559-582
Προμηθέας Π. 8 7 1-6 0-5 1-1 513-618
Μύκονος 8 7 1-6 0-3 1-3 508-591
Βίκος Ιωαννίνων 8 7 1-6 1-2 0-4 541-628