Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ-Άρης, είναι και το ντέρμπι κορυφής, της 8ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League. Ο ΠΑΟΚ προελαύνει αήττητος στις επτά πρώτες αγωνιστικές, ενώ ο Άρης μετρά μία μόνο ήττα και ακολουθεί το συμπολίτη του στο -1, στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Άρης προέρχεται από σερί έξι νικών, έχοντας επικρατήσει των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, κάτι που έγινε για πρώτη φορά από την περίοδο 1999-2000. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (21/11) και ώρα 17:30, στην Πυλαία.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Μαρούσι, ίδια ημέρα και ώρα (21/11, 17:30), ενώ ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Καρδίτσα την Κυριακή (22/11, 15:00). Ολυμπιακός και Καρδίτσα είναι ισόβαθμοι με 11 βαθμούς, κι ενώ η ομάδα του Πειραιά ξεκίνησε τη σεζόν στο -2, λόγω της τιμωρίας του για το επεισόδιο μεταξύ του Ταϊρίκ Τζόουνς και του Κέντρικ Ναν μετά τον 5ο τελικό της GBL τη σεζόν 2025-26 (το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό).

Η ΑΕΚ θα μεταβεί στο Ιβανώφειο, για τον αγώνα με τον Ηρακλή, το Σάββατο (21/11, 15:00). Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις του Σαββάτου (21/11), ο Κολοσσός υποδέχεται τον Προμηθέα στη Ρόδο στις 16:00, ενώ στις 17:00, η Δόξα φιλοξενεί το Περιστέρι.

Ντέρμπι ουραγών διεξάγεται στη Μύκονο, εκεί όπου η ομόνυμη ομάδα υποδέχεται τον «ΒΙΚΟΣ» Ιωαννίνων, την Κυριακή (22/11), στις 13:00. Μύκονος και ΒΙΚΟΣ Ιωαννίνων, μετρούν από 8 βαθμούς και ισοβαθμούν στην τελευταία θέση μαζί με τον Προμηθέα.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Greek Basketball League έχει ως εξής:

GREEK BASKETBALL LEAGUE

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21-22/11/2026)

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου

ΓΗΠΕΔΟ ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)

Ιβανώφειο 15:00 Ηρακλής-ΑΕΚ Καρπάνος-Κάρδαρης-Χατζημπαλίδης (Πανταζής)

Καλλιθέας 16:00 Κολοσσός-Προμηθέας Πατρών Τζιοπάνος-Λουλουδιάδης-Μπον (Βιτζηλαίος)

Λευκάδας 17:00 Δόξα Λευκάδας-Περιστέρι Αγραφιώτης-Θεονάς-Αγγελής (Κχατζής)

PAOK Sports Arena 17:30 ΠΑΟΚ-Άρης Πουρσανίδης-Τηγάνης-Τσιμπούρης (Παραλυκίδης-Μοσχοτόγλου)

T-Center 17:30 Παναθηναϊκός-Μαρούσι Συμεωνίδης-Μαρινάκης-Καλογριάς (Ηπιώτης)

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου

ΓΗΠΕΔΟ ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)

Άνω Μεράς 13:00 Μύκονος-ΒΙΚΟΣ Ιωαννίνων Πιτσίλκας-Μηλαπίδης-Βαγγάλης (Παπάντος)

Μπουρούσης 15:00 Καρδίτσα-Ολυμπιακός Κατραχούρας-Μπακάλης-Λόρτος (Μανασής)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Β. ΑΓ. Ν-Η ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΝΤΟΙ

ΠΑΟΚ 14 7 7-0 3-0 4-0 557-493

Άρης 13 7 6-1 4-0 2-1 607-507

Καρδίτσα 11 7 4-3 3-1 1-2 516-503

Παναθηναϊκός 11 7 6-1 4-0 2-1 612-520

Ολυμπιακός 11 7 6-1 2-0 4-1 593-507

Περιστέρι 11 7 4-3 3-0 1-3 567-592

Δόξα Λευκάδας 10 7 3-4 1-2 2-2 548-563

Ηρακλής 10 7 3-4 2-2 1-2 561-535

Κολοσσός 10 7 3-4 3-1 0-3 557-569

ΑΕΚ 9 7 2-5 2-2 0-3 526-557

Μαρούσι 9 7 2-5 1-2 1-3 559-582

Προμηθέας Π. 8 7 1-6 0-5 1-1 513-618

Μύκονος 8 7 1-6 0-3 1-3 508-591

Βίκος Ιωαννίνων 8 7 1-6 1-2 0-4 541-628