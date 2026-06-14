Ντελίριο για Βασίλη Σπανούλη στον Άρη – Μεγαλειώδη υποδοχή ετοιμάζουν απόψε οι φίλαθλοι στη Θεσσαλονίκη

Ο Βασίλης Σπανούλης φθάνει σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη και ο κόσμος του Άρη, ετοιμάζει μεγαλειώδη υποδοχή στον «θρύλο» του ελληνικού μπάσκετ και πλέον προπονητή των κιτρινόμαυρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να «προσγειωθεί» στις 19.00 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου παίρνουν μέτρα λόγω του κόσμου που αναμένεται να κατακλύσει το σημείο, με την έξοδο του Βασίλη Σπανούλη να γίνεται από το Macedonia Airport Customs (2ο Τελωνείο Αερολιμένα) και όχι από την κεντρική αίθουσα των αφίξεων.

Στις τάξεις των οπαδών επικρατεί ντελίριο, με τους οργανωμένους, να αναγγέλλουν το γεγονός της υποδοχής μέρες πριν και να καλούν τους φιλάθλους σε μια υποδοχή, που θέλουν να μείνει αξέχαστη στον προπονητή.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο (15/6) είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης για την απόκτησή του:

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο, γεννηθείς στις 7 Αυγούστου του 1982, Βασίλης Σπανούλης είναι προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και ένας από τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών στην Ευρώπη.

Ξεκίνησε την αγωνιστική σταδιοδρομία του στη Λάρισα και το 2003 μεταγράφηκε στο Μαρούσι, όπου έμεινε έως το 2005. Τη σεζόν 2005-06 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, πριν κάνει το βήμα για το ΝΒΑ και τους Houston Rockets.

Το καλοκαίρι του 2007 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε έως το 2010. Εκείνη τη χρονιά έκανε τη μετάβαση στον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε έως το τέλος της καριέρας του, το 2021.

Η προπονητική καριέρα του

Ο νέος προπονητής του Άρη Betsson ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του το 2022 στο Περιστέρι, όπου έμεινε για δύο σεζόν, οδηγώντας την ομάδα στο Final 4 του Basketball Champions League, το 2024 και κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου κόουτς της σεζόν.

Τον Νοέμβριο του 2024 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Monaco, την οποία οδήγησε στο Final 4 και τον τελικό της Euroleague. Από τη γαλλική ομάδα αποχώρησε τον Μάρτιο του 2026.

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών της Ελλάδας από τον Οκτώβριο του 2023. Υπό την καθοδήγησή του, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από το 2009, στο Ευρωμπάσκετ του 2025 όπου κατέλαβε την 3η θέση».

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ