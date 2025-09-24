Νταβούτογλου: Να προστατεύσουμε τον στολίσκο που ταξιδεύει προς Γάζα, πλέει εντός Γαλάζιας Πατρίδας

Ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου απευθύνει έκκληση προς το τουρκικό πολεμικό ναυτικό να παρέχει συνοδεία στον ανθρωπιστικό στόλο Global Sumud Flotilla, που κατευθύνεται προς τη Γάζα.

Οι προκλητικές δηλώσεις του περιλαμβάνουν αναφορές στη «Γαλάζια Πατρίδα» και στη Μεσόγειο που “παλαιότερα αποκαλούνταν Τουρκική Λίμνη”, εντείνοντας τις διπλωματικές εντάσεις στην περιοχή.

Κάλεσμα για ναυτική συνοδεία στη Γαλάζια Πατρίδα

Μετά τις καταγγελίες μελών του στόλου για επιθέσεις που υπέστησαν τα πλοία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα ανοιχτά της Κρήτης, ο Νταβούτογλου ζήτησε από το τουρκικό ναυτικό να αναλάβει προστατευτικό ρόλο. Συγκεκριμένα, κάλεσε τον στόλο να συνοδεύσει την ανθρωπιστική αποστολή όταν εισέλθει στην περιοχή που η Τουρκία αποκαλεί “Γαλάζια Πατρίδα”, ανατολικά της Κρήτης.

Το ελληνικό Λιμενικό Σώμα ενημέρωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι έφτασε στο σημείο μαζί με δυνάμεις της Frontex. Ωστόσο, από τις έρευνες που διεξήχθησαν, δεν διαπιστώθηκαν ζημιές σε πλοία του Global Sumud Flotilla.

«Ο στόλος Sumud πρόκειται να διασχίσει τη γραμμή Λιβύης και Ανατολίας, ανατολικά της Κρήτης, την οποία ονομάζουμε Γαλάζια Πατρίδα. Ο τουρκικός στόλος οφείλει να συνοδεύει την αποστολή Sumud από τη στιγμή που θα εισέλθει σε αυτή τη ζώνη και να την προστατεύει από κάθε μορφή επίθεσης», δήλωσε ο Νταβούτογλου.

Συνταγματικές αναφορές και διεθνείς προεκτάσεις

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας επικαλέστηκε το άρθρο 117 του τουρκικού Συντάγματος, ζητώντας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκδώσει εντολή προς το ναυτικό. Η εντολή αυτή, σύμφωνα με τον Νταβούτογλου, θα επιβεβαιώσει την τουρκική κυριαρχία στη γραμμή της Γαλάζιας Πατρίδας.

«Αναμένουμε από τον Πρόεδρο, που εκπροσωπεί το αξίωμα του Ανώτατου Διοικητή, να δώσει εντολή στο ναυτικό μας με τρόπο που επιβεβαιώνει την κυριαρχία μας στη Γαλάζια Πατρίδα, ώστε να συνοδεύσει τον στόλο Sumud και να αντιμετωπίσει κάθε επίθεση», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ιταλική απόκριση και ναυτική κινητοποίηση

Το ιταλικό υπουργείο Άμυνας απάντησε άμεσα στις καταγγελίες, διατάσσοντας την ιταλική φρεγάτα Fasan να μεταβεί στην περιοχή όπου βρίσκεται ο Global Sumud Flotilla. Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκίντο Κροσέτο ανακοίνωσε την άμεση επέμβαση της πολυχρηστικής φρεγάτας.

«Για να διασφαλιστεί η βοήθεια προς τους Ιταλούς πολίτες που συμμετέχουν στον στόλο, απόψε διέταξα την άμεση κινητοποίηση της φρεγάτας Fasan, η οποία έπλεε βόρεια της Κρήτης στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασφαλές Πέλαγος», δήλωσε ο Κροσέτο.

Η ιταλική κυβέρνηση ενημέρωσε τον ισραηλινό στρατιωτικό ακόλουθο στην Ιταλία, τον πρέσβη και τον στρατιωτικό ακόλουθο στο Τελ Αβίβ, καθώς και τη μονάδα κρίσης του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο υπουργός Άμυνας καταδίκασε αυστηρά την επίθεση κατά του στόλου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους.

Λεπτομέρειες των καταγγελλόμενων επιθέσεων

Οι διοργανωτές της αποστολής Global Sumud Flotilla κατήγγειλαν ότι το βράδυ της Τρίτης δέχθηκαν συντονισμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, εκρήξεις σημειώθηκαν σε πλοία από την Ιταλία, την Αγγλία και την Πολωνία που συμμετέχουν στην ανθρωπιστική αποστολή.

Η Γερμανίδα ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων Γιασεμίν Ακάρ, μέλος του στόλου, ανέφερε σε βίντεο στο Instagram ότι πέντε σκάφη δέχθηκαν επίθεση. Σε προηγούμενες αναρτήσεις της, η Ακάρ είχε αναφέρει ότι οι ακτιβιστές εντόπισαν 15 έως 16 drones, ενώ παρατηρήθηκαν παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες και δυνατή μουσική κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Μαρτυρίες και αντιδράσεις από τον στόλο

Η Μαρία Έλενα Ντέλια, εκπρόσωπος της Ιταλίας στον Global Sumud Flotilla, περιέγραψε λεπτομερώς την επίθεση που υπέστησαν. “Μας επιτέθηκαν τουλάχιστον δεκαπέντε drones που αρχικά έριξαν ερεθιστικές ουσίες, στη συνέχεια ηχητικές βόμβες και τελικά συντρίφθηκαν πάνω στα σκάφη”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Ντέλια, τέσσερα ή πέντε σκάφη υπέστησαν σημαντικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένου του ιταλικού σκάφους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να πλεύσουν ασφαλώς. Η επίθεση διήρκεσε αρκετές ώρες και είχε ως στόχο την ψυχολογική εξάντληση των ανθρώπων που βρίσκονταν στα σκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Πρόκειται για εγκληματική πράξη εναντίον ενός πολιτικού στόλου. Δεν θα μας εκφοβίσουν, καθώς γνωρίζουμε ότι πλέουμε με απόλυτη νομιμότητα και συνεχίζουμε το ταξίδι προς τη Γάζα για να μεταφέρουμε βοήθεια στον εξαντλημένο πληθυσμό», τόνισε η ιταλίδα εκπρόσωπος.

Μετά την επίθεση, οι ελληνικές και ευρωπαϊκές Αρχές έρευνας και διάσωσης κινητοποιήθηκαν άμεσα. Πορτογαλικό σκάφος της Frontex έσπευσε στο σημείο στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, ωστόσο ανέφερε ότι δεν διαπίστωσε υλικές ζημιές κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε.