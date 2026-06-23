«Νταντάδες της Γειτονιάς»: 175 συμφωνητικά σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Τα πρώτα 175 συμφωνητικά ανάμεσα σε γονείς και επιμελητές έχουν ήδη υπογραφεί σε λιγότερο από 3 εβδομάδες από το άνοιγμα της πλατφόρμας ntantades.gov.gr για τις αιτήσεις των γονέων στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς». Παράλληλα, 4.400 επιμελητές και επιμελήτριες έχουν εκπαιδευτεί, 1.290 αιτήσεις επιμελητών έχουν εγκριθεί και περίπου 4.000 αιτήσεις γονέων βρίσκονται προς αξιολόγηση.

Τα στοιχεία ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της ανοιχτής εκδήλωσης ενημέρωσης για το πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, στον Πειραιά.

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» στηρίζει γονείς με βρέφη και νήπια από 2 μηνών έως 2,5 ετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το Μητρώο Επιμελητών. Η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως τα 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι αυτοαπασχολούμενοι και έως τα 300 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με μερική απασχόληση, αναζητούν εργασία ή σπουδάζουν.

Στο Πασαλιμάνι βρέθηκαν γονείς, παιδιά, επιμελητές και επιμελήτριες του προγράμματος, σε μια εκδήλωση με ενημερωτικό και διαδραστικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παιχνίδι για τα παιδιά, ενημέρωση για τον τρόπο συμμετοχής και συζήτηση για το πώς οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» στηρίζουν στην πράξη την καθημερινότητα των οικογενειών με μικρά παιδιά.

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Οι Νταντάδες της Γειτονιάς στηρίζουν την οικογένεια στην πράξη. Δίνουν λύση σε μια καθημερινή αγωνία των νέων γονιών: ποιος θα φροντίσει το παιδί με ασφάλεια, όταν η δουλειά, οι σπουδές ή η αναζήτηση εργασίας δεν μπορούν να περιμένουν. Στηρίζουμε τους γονείς στα πρώτα, πιο απαιτητικά χρόνια της ζωής του παιδιού, τη μητέρα που θέλει να επιστρέψει στην εργασία της χωρίς να νιώθει ότι πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο παιδί της και στη δουλειά της, αλλά και ανθρώπους που ήδη προσφέρουν φροντίδα μέσα στην οικογένεια, όπως παππούδες και γιαγιάδες, ώστε αυτή η φροντίδα να αποκτήσει κανόνες, εκπαίδευση και αναγνώριση. Καμία οικογένεια δεν πρέπει να νιώθει μόνη στα πρώτα δύσκολα χρόνια. Με τις Νταντάδες της Γειτονιάς κάνουμε ένα ακόμη βήμα για πιο οργανωμένη, πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινη καθημερινότητα για τους νέους γονείς».

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, δήλωσε:

«Το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς” έχει ως στόχο τη στήριξη της οικογένειας και την εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Δίνει τη δυνατότητα στη νέα μητέρα να επιστρέψει ή να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, εφόσον το επιθυμεί, και δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης για γυναίκες και άνδρες που θέλουν να εργαστούν ως επιμελητές και επιμελήτριες, με εισόδημα και ασφάλιση. Τον ρόλο αυτόν μπορούν να αναλάβουν και η γιαγιά ή ο παππούς, τα πρόσωπα που αποτελούν πολύτιμο στήριγμα της ελληνικής οικογένειας».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Στην εκδήλωση παρενέβη και ωφελούμενη του προγράμματος, η οποία μίλησε για τη σημασία των «Νταντάδων της Γειτονιάς» στην καθημερινότητα των οικογενειών, αλλά και για την αξία που έχει για τις επιμελήτριες η ασφαλιστική κάλυψη και τα ένσημα.

Οι γονείς και οι υποψήφιοι επιμελητές μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr.