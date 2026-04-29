Ντ. Μπακογιάννη: Υπέρ των μονοεδρικών και της λίστας-Θα φέρουν κόσμο άλλου επιπέδου στην πολιτική

Eίναι πραγματικά μια εποχή στην οποία ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να συζητηθεί» τόνισε η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, κάτι που – όπως είπε – πρέπει να επανεξετάσει το πολιτικό σύστημα. Με αφορμή αυτό, επανέφερε την πρότασή της για αλλαγή του εκλογικού νόμου, υποστηρίζοντας ένα μικτό σύστημα με μονοεδρικές και λίστα, εκτιμώντας ότι θα αναβάθμιζε την ποιότητα της πολιτικής εκπροσώπησης.

«Δικαιούμαι λοιπόν να πω ότι κατά τη γνώμη μου ένα σύστημα το οποίο θα είχε μονοεδρικές και λίστα στην περιφέρεια θα έφερνε κόσμο στην πολιτική ενός άλλου επιπέδου. Και το ισχυρίζομαι, πιστεύω με τα λόγου γνώσεως», δήλωσε η πρώην υπουργός στον ΣΚΑΪ 100,3.

Υπενθυμίζεται ότι τη συγκεκριμένη παράμετρο την είχε θέσει στο τραπέζι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συζήτηση για το κράτος δικαίου την Πέμπτη 16 Απριλίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Έχει έρθει η ώρα μετά τις εκλογές να κάνουμε ειλικρινή συζήτηση για ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί καλύτερα τη δημοκρατία, για τη χρησιμότητα σταυρού, αν θέλουμε να συζητήσουμε τη λογική μεικτού συστήματος με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες και αν κάποιοι θα εκλέγονται με σταυρό και άλλου με λίστα. Είστε έτοιμοι γι’ αυτή τη συζήτηση;» είχε διερωτηθεί χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Τι διαφορετικό είπε η κ. Κοβέσι από αυτό που κάνουμε εμείς;»

Η κ. Μπακογιάννη αναφέρθηκε στον προσυνεδριακό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι το κόμμα οδεύει προς συνέδριο σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων για την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Όπως υπογράμμισε, οι βουλευτές δέχθηκαν «πολύ μεγάλη επίθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», ενώ σχολίασε και τις αναφορές της Λάουρα Κοβέσι, λέγοντας χαρακτηριστικά: «εδώ πέρα η κυρία Κοβέσι μάς είπε τη δακρύβρεχτη ιστορία της αγρότισσας η οποία επικοινώνησε μαζί της»

Η ίδια μετέφερε τον προβληματισμό που – όπως είπε – εκφράζουν βουλευτές της ΝΔ, θέτοντας το ερώτημα αν ελέγχθηκε η βασιμότητα των καταγγελιών, σημειώνοντας πως «ποια είναι η διαφορά από αυτό που κάνουμε εμείς;» Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή της στην έντονη κριτική που ασκείται για παρεμβάσεις βουλευτών, διερωτώμενη «είναι δυνατόν σε μια ευρωπαϊκή χώρα ένα άρθρο 5 βουλευτών να θεωρείται ανταρσία;», κάνοντας λόγο για στρέβλωση της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος.

«Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας τέλειους»

Αναφερόμενη στο ζήτημα των υποκλοπών και ευρύτερα στη λειτουργία των θεσμών, προειδοποίησε για τον κίνδυνο απαξίωσης της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι «υπάρχει στον λαό μία αίσθηση ότι η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη αλα καρτ», κάτι που χαρακτήρισε «τεράστιο λάθος». Όπως τόνισε, είναι θεμιτή η κριτική στις δικαστικές αποφάσεις, όχι όμως η αμφισβήτηση του ίδιου του θεσμού, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί να πυροβολείται ο κοινοβουλευτισμός, εξίσου δεν μπορεί να πυροβολείται και η δικαιοσύνη».

Μιλώντας, τέλος, για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, η ίδια εξέφρασε την επιθυμία της να είναι και εκείνος παρών στο επερχόμενο συνέδριο της ΝΔ.