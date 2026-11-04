Ντ. Μπακογιάννη: Πολύ καλό νέο για την Ελλάδα η εκλογή ομογενών στις ΗΠΑ

«ΗΕλλάδα δεν έχει παράπονο από τον Τραμπ, ούτε επί Πομπέο, ούτε επί Ρούμπιο. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε παραπονεμένοι», ήταν το πρώτο σχόλιο της Ντόρας Μπακογιάννη για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ.

«Δηλαδή ο Τραμπ στήριξε τα δικά του συμφέροντα, θα μου πείτε, αλλά τα δικά του και τα δικά μας συμπίπτουν αυτή τη στιγμή. Άρα τα ενεργειακά ήταν ψηλά στην ατζέντα του. Υποσχέθηκε πάρα πολλά στην Τουρκία, δεν έδωσε τίποτα.

Άρα εμείς δεν έχουμε λόγο να έχουμε παράπονο από την εξωτερική πολιτική. Και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί με μια πρόσθετη, αν θέλετε, ενδυνάμωση των ελληνικών θέσεων, με τα αποτελέσματα των εκλογών, διότι εκλέξαμε τους πάντες και τον Πάππα και τον Μπιλιράκη, που είναι από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές μας στο Κογκρέσο. Όσοι ελληνικής καταγωγής εξελέγησαν είτε Ρεπουμπλικάνοι είτε Δημοκρατικοί, είναι πολύ καλό νέο για την Ελλάδα», ανέφερε στις δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ η βουλευτής ΝΔ των Χανίων.

Επίσης παρατήρησε πως το ζήτημα των F-35 «δεν είναι πάνω στο τραπέζι και δεν θα απασχολήσουν καν το Κογκρέσο».

Στη συνέχεια ανέφερε πως «οι πρόεδροι που έχουν απέναντι τη Γερουσία και το Κογκρέσο ασχολούνται μόνο με την εξωτερική πολιτική. Ο Τραμπ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και άρα ουσιαστικό πρόβλημα είναι ο διχασμός. Έχουμε να κάνουμε με μια κοινωνία βαθιά διχασμένη».

Όπως σημείωσε, παρόμοιο κλίμα τοξικότητας θα οδηγηθεί και η Ελλάδα στις εκλογές: «Βλέπετε πως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν έχουμε διαφορές ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας. Και οι τρεις, έχουμε τις ίδιες αρχές, γι’ αυτό και όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό, δια μαγείας, δεν έχουμε καμία διαφωνία μεταξύ μας όταν υπερασπιζόμαστε τις ελληνικές θέσεις. Και βλέπετε ότι ακόμα και σε αυτόν τον τομέα προσπαθούν να βρουν διαφορές, συγκρούσεις και τα λοιπά, το οποίο είναι κακό σημάδι».

Η κ. Μπακογιάννη συνέχισε λέγοντας πως «ποτέ στην Ελλάδα δεν υπήρχε πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική».

Για το τουρκολιβυκό και το καλώδιο

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης η κ. Μπακογιάννη ανέφερε πως «δεν αδρανήσαμε αλλά δεν μπορέσαμε να το εμποδίσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θεωρεί ο κ. Ανδρουλάκης ή ο κ. Τσίπρας ότι θα μπορούσε να το εμποδίσει ας βγει να το πει».

Το να εμφανίζεις τη χώρα σου πάντα αδύναμη δεν νομίζω ότι προσθέτει ψήφους ούτε στον κ. Τσίπρα ούτε στον κ. Ανδρουλάκη. Το να προσπαθεί η αντιπολίτευση να πει ότι είναι μια Ελλάδα αδύναμη, εξαρτημένη και τα λοιπά, κάνει λάθος. Διότι πρώτον δεν είναι έτσι, αλλά δεύτερον δεν τη βοηθάει και πολιτικά», επισήμανε.

Αναφορικά με το καλώδιο, η κ. Μπακογιάννη σχολίασε πως η Άγκυρα κάνει δηλώσεις «γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει τρόπος να το εμποδίσει».

«Σε ανταγωνισμό Τσίπρας – Ανδρουλάκης για το ποιος θα πει τα χειρότερα για τον Μητσοτάκη»

Για τις δηλώσεις Τσίπρα για την εξωτερική πολιτικής της Ελλάδας, η κ. Μπακογιάννη σχολίασε πως: «Τώρα θα έχουμε έναν ανταγωνισμό Τσίπρα-Ανδρουλάκη, ποιος θα βρει τις χειρότερες ατάκες για τον Μητσοτάκη. Αυτό θα είναι τώρα, για να δούμε ποιος θα περάσει δεύτερος. Άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είμαστε οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Να του θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπάρχει τα τρία τελευταία χρόνια, διότι αν υπήρχε επί των ημερών του, θα είχε πάρει το ρεκόρ Γκίνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τη Novartis, τα κανάλια, και τα λοιπά τα οποία έκανε. Νομίζω καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Προβλέπω ότι θα μπούμε σε αυτόν τον έντονο ανταγωνισμό Τσίπρα-Ανδρουλάκη, ποιος θα πει τα χειρότερα και ποιος θα μπορέσει να, έτσι, να σκοράρει εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτό θα είναι. Αυτή η μάχη της δεύτερης θέσης, η οποία θα είναι αιματηρή».

Επιπλέον, σημείωσε πως «δεν υπάρχει περίπτωση να πεις ότι η Ελλάδα είναι μια κοινωνία αγγελικά πλασμένη. Είναι βέβαιον ότι υπάρχουν διεφθαρμένοι και κρατικοί λειτουργοί, μέσα στο αυτό που λέμε βαθύ κράτος, με το οποίο γίνεται η σύγκρουση αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν απατεώνες και θα υπάρχουν απατεώνες. Τι είναι το καινούργιο που υπάρχει τώρα; Γιατί ξεσκεπάζονται αυτοί οι απατεώνες; Διότι το FBI, το οποίο τόσο πολύ είχε λιδωρηθεί λειτουργεί με τα σύγχρονα μέσα, αποτελεσματικά. Το σύστημα των ελέγχων, αυτά τα τρία τελευταία χρόνια άρχισε να στήνεται. Πάρα πολλά συστήματα, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν υπήρχαν παλαιότερα. Όλα αυτά τα συστήματα ελέγχου αρχίζουν και στήνονται τώρα και τώρα αρχίζουν και έχουν αποτελέσματα».

Ερωτηθείσα για την κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση, η βουλευτής είπε πως «την πρώτη φορά μας είπε ότι ήταν το Κυπριακό που τον ενοχλούσε. Θα μας πει πολλά ο κ. Σαμαράς. Εγώ έχω αποφασίσει ότι δεν σχολιάζω πλέον τον κ. Σαμαρά. Νομίζω ότι μπορεί να μιλάει μόνος του».

Για το πώς είναι το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ επισήμανε πως «βλέπω μια πρόοδο, βελτιώθηκε η συμπεριφορά των υπουργών και οι βουλευτές είναι πιο ευχαριστημένοι».