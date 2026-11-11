Ντ. Μπακογιάννη για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Δεν πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί θερμό επεισόδιο

H Ντόρα Μπακογιάννη σε δηλώσεις της τόνισε πως δεν πιστεύει ότι θα δημιουργηθεί θερμό επεισόδιο με την Τουρκία με αφορμή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, υπογραμμίζοντας πως «δεν ζήτησε κανείς άδεια από την Τουρκία».

«Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ζήτησε κανείς άδεια από την Τουρκία και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή ζήτησε. Η άδεια ζητήθηκε από την Ελλάδα και την Κύπρο και μόνο. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια ενημέρωση της Τουρκίας, η οποία γαλλικά λέγεται note verbale, δηλαδή ρηματική διακοίνωση, στην οποία θεωρητικώς το κάνεις προφορικώς, πρακτικώς το κάνεις και εγγράφως και ενημερώνεις ότι ένα δικό μου καράβι θα κάνει αυτή τη διαδρομή. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω ενημερώθηκε και η Αίγυπτος, δηλαδή οι χώρες οι οποίες είναι γύρω γύρω από τη διαδρομή την οποία θα κάνει το καράβι», είπε αρχικά στις δηλώσεις της στο MEGA.

Και επειδή υπάρχει ακριβώς αυτή η ευαισθησία με το ιταλικό καράβι, γι’ αυτό και φρόντισε και η ελληνική κυβέρνηση να είναι σαφές ότι δεν ζητήθηκε άδεια, αλλά ότι έγινε η ενημέρωση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Τουρκία ενημερώθηκε. Στην Τουρκία μέσα, τα ΜΜΕ έχουν ανεβάσει επίσης πάρα πολύ το θέμα αυτό. Κατόπιν τούτου, η Τουρκία έκανε δήθεν εχθές το βράδυ μία άλλη NAVTEX, στην οποία θεωρητικώς λέει ότι ‘εγώ δεν έχω αντίρρηση να περάσει από εκεί’. Δηλαδή σαν να της ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της, η οποία παίζει το δικό της παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα μετράει. Το καλώδιο θα περάσει, θα ακουμπήσει στο βυθό. Έχει σημασία που σας λέω τη λέξη ‘ακουμπήσει’. Δεν θα τρυπήσει δηλαδή το βυθό. Θα ακουμπήσει και άρα στον κόσμο ολόκληρο περνάνε αυτά τα καλώδια χωρίς κανένας να ασχολείται. Ούτε άδειες ζητάνε, ούτε τίποτα. Επί της ουσίας το καλώδιο που είναι το μείζον θέμα θα περάσει. Η Ελλάδα δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα στην Τουρκία για να το επικαλεστεί ούτε σήμερα ούτε αύριο. Οι Τούρκοι παίζουν το δικό τους παιχνίδι και αυτό είναι όλο. Αν με ρωτάτε εμένα, θεωρώ ότι τα πράγματα θα πάνε ήρεμα», συμπλήρωσε η κ. Μπακογιάννη.

Σε ερώτηση για το αν δημιουργείται τετελεσμένο στο Αιγαίο, απάντησε: «Όχι, αυτό λέω. Κανένα. Απολύτως. Εμείς τι έχουμε τώρα σε αυτή την περιοχή; Έχουμε τα δικά μας. Οι Τούρκοι έχουν τα δικά τους από την άλλη μεριά και έχουμε μία υφαλοκρηπίδα την οποία διεκδικούμε. Και αυτοί και εμείς. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται είναι πότε θα αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε την ουσία του θέματος, που είναι η υφαλοκρηπίδα. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα και εμείς πρέπει να φθάσουμε σε ένα σημείο κάποια στιγμή. Το ένα και μοναδικό θέμα που έχουμε με την Τουρκία, που είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ. Σηκώθηκε η σκόνη διότι υπήρχε η προϊστορία και διότι οι Τούρκοι το είχαν ανεβάσει και είχαν πει ότι τίποτα δεν θα γίνεται στη Μεσόγειο χωρίς εμάς κτλ κτλ. Επί της ουσίας αυτή η όλη ιστορία, εάν ήμασταν δηλαδή στη Σινική Θάλασσα ή αν ήμασταν κάπου αλλού, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα για κανέναν. Χιλιάδες καλώδια περνάνε κάθε μέρα τέτοια. Τώρα εμείς εδώ πέρα, επειδή είμαστε πάλι μία ιδιαίτερη περίπτωση, ανέβηκε η σκόνη».

Όταν ρωτήθηκε για την περιοχή της Κάσου και της Καρπάθου, όταν θα φτάσει το πλοίο στα διεθνή ύδατα και το αν ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα θερμό επεισόδιο;

Όπως υπογράμμισε η κ. Μπακογιάννη, «Κατά τη γνώμη μου όχι. Κατά τη γνώμη μου όχι. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι στη φάση αυτή έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ένα θερμό επεισόδιο. Είμαστε πάντα alert βεβαίως, διότι για Τουρκία πρόκειται αυτή, άρα έχουμε πάντοτε τα μάτια μας ανοιχτά. Αν με ρωτάτε δεν πιστεύω ότι οι Τούρκοι έχουν σκοπό αυτή τη στιγμή με τόσα θέματα που έχουν ανοιχτά και έχουν πάρα πολλά θέματα ανοιχτά, να δημιουργήσουν για τέτοιου είδους θέμα που πασιφανώς έχουν άδικο – δηλαδή το να μπορέσει να περάσει καλώδιο με βάση όλο το διεθνές δίκαιο, με βάση όλα τα ισχύοντα παγκοσμίως – δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θα κάνουν θέμα ιδιαίτερα μετά την αντίδραση που υπήρξε για το τουρκολιβυκό σύμφωνο που είδαν μία πάρα πολύ δυνατή αντίδραση που δεν την περίμεναν. Και ευρωπαϊκή αλλά και από τις άλλες χώρες του Κόλπου. Δεν θα πάνε γυρεύοντας για κάτι για το οποίο ξέρουν ότι έχουν άδικο. Δηλαδή ξέρουν ότι έχουν άδικο».

«Καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παραχωρήσει κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας»

Για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης: «Δεν παραχωρούμε κυριαρχικά δικαιώματα. Καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παραχωρήσει κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει δυνατότητα νομική αυτού του είδους. Δεν υπάρχει έννομο αποτέλεσμα από τρίτη χώρα στη δική μας. Αυτά είναι θέματα τα οποία κοιτάξτε, κάποιος ή τα ξέρει, έχει ξέρω εγώ κάποιον διπλωμάτη ή εν πάση περιπτώσει τα ψάχνει. Μπορεί και να σπεκουλάρει όμως. Διότι είμαστε σε ένα κλίμα αντιπολιτευτικό, πάρα πολύ έντονο».

«Με προβλημάτισαν κάποιες διαρροές από την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας»

«Παρά ταύτα εγώ πιστεύω ότι επειδή τα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι πάρα πολύ σοβαρά και έκανα και μια κουβέντα χθες και με τον κύριο Γεραπετρίτη και θα σας πω ευθέως γιατί δεν μ’ αρέσει να μασάω τα λόγια μου, τον προβληματισμό μου: Εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και κάναμε μία συζήτηση στην επιτροπή κεκλεισμένων των θυρών. Τι θα πει κεκλεισμένων των θυρών; Κεκλεισμένων των θυρών θα πει ότι ο υπουργός κάθεται, απαντάει επί πέντε, έξι ώρες στις διάφορες ερωτήσεις της Συμπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης και μπορεί να πει και μια κουβέντα παραπάνω. Υπάρχουν πρακτικά, αλλά και τα πρακτικά διαβάζονται. Μπορεί να κάνει μία ενημέρωση σε βάθος. Τι πάθαμε εμείς προχθές; Δεν είχε προλάβει να τελειώσει ο Γεραπετρίτης και ό,τι είχε πει, είχε βγει στη δημοσιότητα. Εγώ δεν πρόλαβα να κατέβω από το έδρανο και βγαίνω έξω στους δημοσιογράφους και ξέρανε τα πάντα. Αυτό εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ. Τα οποία μιλάμε τώρα Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Είναι η πιο σοβαρή επιτροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου», τόνισε.

«Πράγματι, προβληματίστηκα πάρα πολύ. Και αν θέλετε να σας πω και τη γνώμη μου, την είπα και χθες στον κύριο Γεραπετρίτη. Του λέω δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά σε τετ α τετ, να ενημερώσεις τους αρχηγούς έτσι ώστε να μην μπορεί να υπάρξει διαρροή ή αν υπάρξει διαρροή, να ξέρεις ότι το έκανε ο τάδε αρχηγός ή ο δείνα αρχηγός κλπ. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον στη Βουλή των Ελλήνων, που είναι δύσκολο να πεις μία κουβέντα παραπάνω, να μοιραστείς τον προβληματισμό σου. Αυτό δεν ήταν έτσι. Εγώ όταν ήμουν επικεφαλής της αντιπολίτευσης, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας ή όταν ήταν αρχηγοί ο Πάγκαλος ή ο Γιώργος Παπανδρέου, είχαμε μία ανοιχτή γραμμή συνεχώς. Κι εμείς είχαμε προεκλογικές περιόδους στις οποίες σκοτωνόμασταν, αλλά όταν υπάρχει ένα θέμα, πρωτίστως είμαστε όλοι Έλληνες. Πρωτίστως μας ενδιαφέρει το εθνικό συμφέρον. Είχαμε μια ανοιχτή γραμμή και μπορούσαμε να μιλήσουμε μεταξύ μας», συνέχισε.

«Είμαι απολύτως σίγουρη ότι οι Γάλλοι δεν ζητούν άδεια»

Για το αν βλέπει προσπάθεια από την αντιπολίτευση να χρεώσουν στην κυβέρνηση προδοσία;

Όπως σημείωσε η κ. Μπακογιάννη, «Εντάξει, τώρα είναι πολύ βαρύ αυτό. Αποτυχία θέλουν να χρεώσουν. Αδυναμία θέλουν να χρεώσουν. Θέλουν να παίξουν πάνω στη δική μας, γιατί έχουμε και εμείς τους δικούς μας που είναι έτσι έτοιμοι για κριτική στα εθνικά θέματα. Άρα θέλουν κάπως να παίξουν και πάνω σε αυτό. Αυτό γίνεται. Αλλά να είμαστε τώρα σοβαροί. Εμάς τι μας ενδιαφέρει; Το καλώδιο. Το καλώδιο να περάσει, να γίνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης κυνηγούσε τον Μητσοτάκη τόσο καιρό. Τι έγινε; Δώσε μου χρονοδιάγραμμα. Τι έγινε; Αυτό. Πες μου για το καλώδιο. Ωραία. Βρέθηκε η λύση για το καλώδιο. Χρηματοδοτήθηκε το έρημο καλώδιο. Περνάει τώρα. Ε, εντάξει, ας κάνουμε το σταυρό μας και να είμαστε ευχαριστημένοι. Εγώ δεν ξέρω τι λέει το χαρτί των Γάλλων. Εγώ είμαι απολύτως σίγουρη ότι οι Γάλλοι δεν ζητάνε άδεια».

Γιατί αισθάνθηκαν την ανάγκη όμως έστω και να γίνει και ενημέρωση, αφού βγήκε η Navtex;

«Γιατί θέλουν να αποφύγουν την οποιαδήποτε ένταση στην περιοχή. Αυτό. Το σχέδιο είναι να υπάρχει χρηματοδότηση καταρχήν του έργου. Δηλαδή δεν βάλαμε τους Γάλλους μπροστά γιατί είναι Γάλλοι και γιατί μας αρέσει η φάτσα τους. Είναι γιατί συμμετέχουν. Έχουν και τα λεφτά. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό έργο, το οποίο την πρώτη φορά που σταμάτησε, μας λένε ότι σταμάτησε λόγω Τούρκων. Ουσιαστικά σταμάτησε γιατί δεν είχαμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και δεν ήταν έτοιμοι εκείνοι να πληρώσουν», ανέφερε.

Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε τι λένε οι Γάλλοι στο χαρτί;

«Φαντάζομαι ότι μπορεί και να ξέρουμε. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω, αλλά είμαι απολύτως βεβαία. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Διότι πράγματι, εάν το χαρτί ζητούσε άδεια από την Τουρκία, αμφιβάλλετε ότι θα είχε γίνει φέιγ βολάν; Εδώ μια συνάντηση έγινε στο Βερολίνο και το έβγαλαν ντουντούκα. Δεν έχω αμφιβολία. Ο Φιντάν ξεκίνησε το καλοκαίρι να μιλάει για άδεια. Και μετά κατέληξε στην ενημέρωση. Όλα αυτά είναι ακριβώς η διαδικασία την οποία ακολούθησε και η Τουρκία να μαζέψει τα πράγματα στο εσωτερικό της. Να τα μαζέψει διότι ακριβώς σας είπα πριν ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να δικαιολογήσεις την οποιαδήποτε αντίδραση διεθνώς. Και το ξέρει και ο Φιντάν αυτό και προσπάθησε να τα μαζέψει και τα μάζεψε».

«Δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα»

Στην συνέχεια η κ. Μπακογιάννη τοποθετήθηκε για την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη και για τα λεγόμενά του ότι εάν η ΝΔ πάρει κάτω από 25% θα αποχωρήσει και από βουλευτής.

«Απολύτως το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω όμως ότι θα πάρει κάτω από 25% άρα, έχω την αίσθηση ότι το λέει εκ του ασφαλούς. Δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα του. Η αλήθεια είναι ότι με το χαρακτήρα του Μητσοτάκη, διότι πρέπει κανείς να τον ξέρει και τον Μητσοτάκη. Δεν είναι ο τύπος που είναι κολλημένος στην καρέκλα του. Ο Μητσοτάκης κάνει μία δουλειά, πιστεύει πως την κάνει καλά με όλες τις αδυναμίες και τα λάθη και τα λοιπά, αλλά πιστεύει ότι τα κάνει καλά. Πιστεύει ότι οι Έλληνες θα κάνουν μία σύγκριση αν θέλουν πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη, που εγώ πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Έχει τόσο πολύ αποτύχει το rebranding του Τσίπρα, γυρίζει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις τώρα για να είναι πιο, πιο πιστευτός. Ήταν πολύ δύσκολο για τον Τσίπρα να παίξει το ρόλο τον οποίο του ζητήσανε για να μπορεί να απευθυνθεί στο κέντρο. Ήταν αμήχανος όλο αυτόν τον καιρό. Ήταν αμήχανος. Τον βλέπατε. Δεν ήταν ο παλιός Τσίπρας. Τώρα που θα γυρίσει στο παλιό καλό Τσίπρα, θα μας λέει όλα τα διάφορα, τα ωραία τα οποία του αρέσει να λέει. Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα