Ντ. Μπακογιάννη για Σαμαρά: Αν συνεχίσει με αυτή τη χολή θα συσπειρώσει τη ΝΔ

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ ότι η στάση και οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά ενδέχεται τελικά να λειτουργήσουν θετικά για το κόμμα, χαρακτηρίζοντάς τες «χολή» που προκαλεί συσπείρωση.

Ως παράδειγμα, ανέφερε μια συζήτηση που είχε με νεοδημοκράτες από τη Θράκη πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι ήταν αρχικά δυσαρεστημένοι με τοπικά ζητήματα και δήλωναν ότι δεν θα ψήφιζαν ΝΔ, αλλά αργότερα της έστειλαν μήνυμα λέγοντας ότι μετά τις δηλώσεις Σαμαρά ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά τους υπέρ της παράταξης.

Κατά την κυρία Μπακογιάννη, ο πρώην πρωθυπουργός μιλάει σε μια μερίδα πολύ δεξιών ψηφοφόρων που αισθάνονται στενοχωρημένοι, ωστόσο η συμπεριφορά του ξενίζει τη «ψυχή της παράταξης», θυμίζοντας παλαιότερες πολιτικές κινήσεις και εσωκομματικές συγκρούσεις.

Σχολιάζοντας τα επιχειρήματα περί εθνικών θεμάτων, σημείωσε ότι ο ίδιος είχε την ευκαιρία να πράξει αναλόγως όταν βρισκόταν στην κυβέρνηση, ενώ τόνισε ότι το βασικό δίλημμα των επόμενων εκλογών θα αφορά την ανάγκη σταθερότητας μέσα σε ένα ασταθές ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, η πρώην υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει το αναφαίρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, με την άσκηση του δικαιώματος αυτού να επαφίεται στην κρίση της κυβέρνησης. Εκτίμησε ότι η πρόσφατη ένταση στις σχέσεις με την Τουρκία οφείλεται στην ενισχυμένη αμυντική θωράκιση της χώρας, στη στενή σχέση με το Ισραήλ και στους δεσμούς με τις χώρες του Κόλπου, καταλήγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρεί ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας, θωρακιζόμενη παράλληλα στρατιωτικά χωρίς να υποχωρεί στα κυριαρχικά της δικαιώματα.