Ντ. Μουράτοφ (Ρώσος Νομπελίστας): Η Ρωσία δεν μπορεί να νικήσει στην Ουκρανία

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο BBC, ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης και πρώην αρχισυντάκτης της ρωσικής εφημερίδας Novaya Gazeta, Ντμίτρι Μουράτοφ, περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση στη Ρωσία και τονίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει τη νίκη στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Στα γραφεία της Novaya Gazeta στη Μόσχα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Η εφημερίδα που υπήρξε φάρος της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και ελέγχου της εξουσίας, φιμώθηκε: τα πιεστήρια εθνικοποιήθηκαν, η άδεια ανακλήθηκε και η ιστοσελίδα μπλοκαρίστηκε.

Ο Μουράτοφ καταγγέλλει ότι τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι βρίσκονται σήμερα στη φυλακή για αντιπολεμικές δηλώσεις, αριθμός τριπλάσιος από εκείνον των πολιτικών κρατουμένων κατά τις πιο σκοτεινές μέρες της ΕΣΣΔ.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Νομπελίστας είναι κατηγορηματικός: «Δεν θα υπάρξει ποτέ νίκη». Όπως εξηγεί, μια σύγκρουση που έχει οδηγήσει στην καταστροφή δύο σλαβικών εθνών και στο θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων δεν μπορεί να θεωρηθεί νίκη.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για τη συνεχή ρητορική γύρω από τη χρήση πυρηνικών όπλων από τη ρωσική ηγεσία, υπογραμμίζοντας ότι ο Πούτιν διατηρεί έναν σιδηρό πυγμή στη χώρα, στηριζόμενος από τον φόβο και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).

Ο Μουράτοφ δεν χαρίζει ούτε στην Ευρώπη, υπενθυμίζοντας την υποκρισία των ηγετών της που, ενώ μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα, συνέχιζαν να υπογράφουν προσοδοφόρες εμπορικές συμφωνίες με τη Μόσχα.

Ο ίδιος, χαρακτηρισμένος ως «ξένους πράκτορας», αρνείται να επικεντρωθεί στις προσωπικές του δυσκολίες. Αντ’ αυτού, αναδεικνύει τις ιστορίες φυλακισμένων δημοσιογράφων, ακτιβιστών, ακόμα και ενός νεαρού πιανίστα, του Πאוέλ Κούσνιρ, ο οποίος πέθανε σε κέντρο κράτησης.

Παρά τη ζοφερή πραγματικότητα, ο Μουράτοφ κλείνει με μια χατίδα ελπίδας, σημειώνοντας πως στους δρόμους της Μόσχας πολλοί πολίτες εξακολουθούν να εκφράζουν κρυφά τη στήριξή τους στο έργο της ελεύθερης δημοσιογραφίας.