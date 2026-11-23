Ηπροετοιμασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και άλλων ακραίων καιρικών συνθηκών, βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας συντονιστικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών, η επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ παρουσιάστηκε και ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου του 2026.

Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν ήδη εκδηλωθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθιστούν αναγκαία τη διαρκή εγρήγορση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επικαιροποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων «Δάρδανος» και «Βορέας», που αφορούν αντίστοιχα την αντιμετώπιση πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού.

Ο υπουργός ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στον έλεγχο των κρίσιμων υποδομών, όπως νοσοκομεία και σχολικές μονάδες, στην καταγραφή των διαθέσιμων μηχανημάτων έργου και στην επανεξέταση των οδών πρόσβασης και διαφυγής. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη επικαιροποίησης των μητρώων ευάλωτων πολιτών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης συνδρομής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο Νότιο Αιγαίο, γνωστοποίησε ότι η Περιφέρεια ενισχύεται με 11 μηχανήματα έργου μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», προκειμένου να βελτιωθεί η δυνατότητα επιχειρησιακής παρέμβασης στα νησιά.

Ο κ. Τουρνάς στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συμμόρφωσης των πολιτών με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τα προειδοποιητικά μηνύματα του 112.

«Πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρχών, γιατί πολλές φορές ο πολίτης δεν γνωρίζει τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η έγκαιρη προληπτική απομάκρυνση μπορεί να αποτρέψει την έκθεση ανθρώπων σε σοβαρούς κινδύνους.

Μειωμένες οι καμένες εκτάσεις στο Νότιο Αιγαίο

Κατά τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου, ο υπουργός παρουσίασε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι καμένες εκτάσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανήλθαν φέτος σε 14.890 στρέμματα, έναντι περίπου 28.000 στρεμμάτων που αποτελεί τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων αυτών συνδέεται με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο στις 28 Ιουλίου, επηρεάζοντας 11.158 στρέμματα, ενώ στην Άνδρο, στις 30 Ιουλίου, κάηκαν περίπου 1.200 στρέμματα.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Τουρνάς, καταγράφηκαν 4.816 ενάρξεις πυρκαγιών, μειωμένες κατά 25%, ενώ οι καμένες ή επηρεασμένες εκτάσεις ανήλθαν σε περίπου 344.000 στρέμματα, παρουσιάζοντας μείωση 33% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η αντιπυρική περίοδος χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, με 40 ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και έξι ημέρες πολύ υψηλής επικινδυνότητας, κατά τις οποίες οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για την επόμενη αντιπυρική περίοδο, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες τη συνέχιση των προληπτικών καθαρισμών, τη συντήρηση των δασικών δρόμων και την ενίσχυση των σημείων υδροληψίας, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών δημοτικού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και την καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης.

Ο επίσημος απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου και να κατατεθεί στη Βουλή.

Κλείνοντας τη σύσκεψη, ο κ. Τουρνάς ζήτησε τη διατήρηση της στενής συνεργασίας μεταξύ υπουργείου, Περιφέρειας, δήμων και επιχειρησιακών δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι η έγκαιρη προετοιμασία και ο αποτελεσματικός συντονισμός αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία των πολιτών από τις φυσικές καταστροφές.