Νότια Κρήτη: 195 διασώσεις προσφύγων και μεταναστών σε τέσσερις επιχειρήσεις του Λιμενικού

Με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν, από χτες το βράδυ έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών νότια της Κρήτης. Συνολικά και στις τέσσερις επιχειρήσεις έχουν διασωθεί 195 αλλοδαποί , χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά.

Στην τελευταία χρονικά περίπτωση εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, λέμβος με 50 αλλοδαπούς , 40 ν.μ νότια των Καλών Λιμένων από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και ανέμους 3 μποφόρ.

Νωρίτερα, και πάλι στους Καλούς Λιμένες (διασώθηκαν 42 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων) 65 αλλοδαποί που επίσης μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής, από σκάφος του Λιμενικού.

Επιπλέον, υπάρξαν δύο ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Αγίας Γαλήνης. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις διασώθηκαν 40 άνθρωποι, συνολικά 80, οι οποίοι αφού εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex, οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν να είναι σχετικά καλές και τους ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ.

Συνολικά διασσώθηκαν 195 αλλοδαποί , με όλες τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούνται με διαφορά ολίγων ωρών.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα τηρηθεί το Πρωτόκολλο ασφαλούς μετακίνησης τους στην ηπειρωτική Ελλάδα.