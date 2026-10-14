Νορβηγία: Συνελήφθησαν πέντε άτομα για φερόμενη απάτη κατά του ΝΑΤΟ

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη (14/10) τη σύλληψη πέντε ατόμων σε σχέση με έρευνα για διακεκριμένη απάτη εις βάρος του ΝΑΤΟ.

Τα άτομα που συνελήφθησαν στην περιοχή Μπέργκεν (δυτική Νορβηγία) κρίθηκαν ύποπτα ότι εν γνώσει τους χρέωσαν με διογκωμένες τιμές μια υπηρεσία του ΝΑΤΟ για υπηρεσίες που παρέχονται σε πλοία της συμμαχίας σε νορβηγικά λιμάνια μεταξύ 2021 και 2025.

Οι κατηγορίες αφορούν υπερχρέωση άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

«Οι αμυντικοί προϋπολογισμοί αυξάνονται παγκοσμίως, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο οικονομικού εγκλήματος. Αυτός είναι ένας τομέας που παρακολουθούμε στενά», δήλωσε η Μαριάν Μπένερ, αστυνομικός αξιωματούχος, σε ανακοίνωσή της.

«Αν το ΝΑΤΟ έχει πέσει θύμα απάτης, οι δράστες θα τιμωρηθούν αυστηρά», πρόσθεσε.

Η ρουμανική και η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησαν επίσης επιδρομές σε αρκετές εταιρείες στη Ρουμανία και τη Γερμανία που είναι ύποπτες ότι συνδέονται με την ίδια υπόθεση, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ