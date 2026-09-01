Νορβηγία: Ο νέος βασιλιάς Χάακον ορκίστηκε ενώπιον του κοινοβουλίου

Ο βασιλιάς Χάακον Η’ της Νορβηγίας ορκίστηκε σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του, δεσμευόμενος να τηρήσει το Σύνταγμα και τους νόμους της σκανδιναβικής αυτής χώρας στο πλαίσιο μιας σειράς εκδηλώσεων που προβλέπει η περίσταση.

Ο πατέρας του, ο βασιλιάς Χάραλντ, πέθανε την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, σε ηλικία 89 ετών και έκτοτε δεκάδες χιλιάδες Νορβηγοί έχουν κατακλύσει τα Ανάκτορα για να αποθέσουν λουλούδια, ζωγραφιές, κεράκια και σημαίες.

Η μοναρχία στη χώρα παραμένει ευρέως δημοφιλής: 72% την υποστηρίζουν, ενώ 20% τάσσονται υπέρ της Δημοκρατίας ή μιας άλλης μορφής διακυβέρνησης, ενώ 8% είναι αναποφάσιστοι, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για λογαριασμό του δικτύου NRK που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η πρώτη με αυτό το ερώτημα μετά τον θάνατο του Χάραλντ.

Η προηγούμενη δημοσκόπηση της Norstat, που είχε διενεργηθεί τον Μάιο, έδειξε υποστήριξη προς τη μοναρχία από το 64% των ερωτηθέντων.

Η μαύρη ανοικτή λιμουζίνα 1966 Lincoln Continental πέρασε από τη λεωφόρο Καρλ Γιόχαν στο κέντρο του Όσλο, ενώ στις δύο πλευρές του δρόμου είχαν παραταχθεί στρατιώτες και θεατές.

Ο βασιλιάς Χάακον VIII καθ’οδόν στο νορβηγικό κοινοβούλιο να ορκιστεί επίσημα στο Όσλο της Νορβηγίας, την 1η Σεπτεμβρίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/CORNELIUS POPPE/NTB

Η 17λεπτη τελετή στο κοινοβούλιο, που αριθμεί 169 έδρες, υπογράμμισε το καθεστώς της Νορβηγίας ως συνταγματικής μοναρχίας.

Ο βασιλιάς προσκλήθηκε από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μασούντ Γκαραχανί και όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και τους βουλευτές, όλοι ντυμένοι στα μαύρα, να δώσει τον όρκο της πίστης στο Σύνταγμα της Νορβηγίας που ανάγεται στο 1814 έχοντας δίπλα του την πριγκίπισσα διάδοχο Ίνγκριντ Αλεξάντρα.

Η σύζυγός του, η 53χρονη βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία αναρρώνει από επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα στην οποία υποβλήθηκε τον Ιούνιο, επρόκειτο να παραστεί στο πλευρό του Χάακον, όπως η βασίλισσα Σόνια το 1991 όταν ο Χάραλντ έδωσε τον όρκο. Ωστόσο σήμερα ακύρωσε την παρουσία της λόγω περιπλοκών από τη μεταμόσχευση, δήλωσε ο γιατρός της σε ανακοίνωση που εξέδωσαν τα Ανάκτορα.

«Δεν είναι ασυνήθιστο να εμφανίζονται επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα. Η βασίλισσα έχει αντιμετωπίσει επιπλοκές σε κάποιες περιπτώσεις από την επέμβαση, όπως και σήμερα», δήλωσε ο δρ Άρε Χολμ, πνευμονολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο.

«Επομένως, πρέπει να παραμείνει υπό παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας».

Εκτός από την Ίνγκριντ Αλεξάντρα, 22 ετών, και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, 20 ετών, και η γιαγιά τους, η 89χρονη Σόνια ήταν επίσης παρόντες στην τελετή.

Ο Χάακον έγινε αυτόματα βασιλιάς όταν πέθανε ο πατέρας του. Δεν θα υπάρξει επίσημη τελετή στέψης καθώς η Νορβηγία κατήργησε αυτή την πρακτική το 1908.