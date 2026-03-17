Νορβηγία: Επιδεινώθηκε η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ

Η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας παρουσίασε νέα επιδείνωση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε επίσημα από εκπρόσωπό της στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, η 52χρονη πριγκίπισσα θα απουσιάζει από τις δημόσιες εμφανίσεις της επόμενης εβδομάδας, ακυρώνοντας την παρουσία της κατά την επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους του Βελγίου στη Νορβηγία.

Η πριγκίπισσα είναι γνωστό ότι δίνει μάχη με την πνευμονική ίνωση, μια χρόνια πάθηση που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Η σοβαρότητα της κατάστασής της είχε υπογραμμιστεί ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν τα νορβηγικά ανάκτορα ανακοίνωσαν πως η Μέτε-Μάριτ θα πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα.

Πέρα από τα οργανικά προβλήματα, η σύζυγος του διαδόχου Χάακον δέχεται έντονες πιέσεις και για ζητήματα που αφορούν τη δημόσια εικόνα της, καθώς ήρθαν στο φως οι επαφές της με τον Τζέφρι Έπστιν. Παράλληλα, η βασιλική οικογένεια συγκλονίζεται από τη δίκη του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία του βιασμού.