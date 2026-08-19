Νωρίτερα στα ΑΤΜ τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Στο τέλος του μήνα πρόκειται να καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, καθώς η επίσημη προγραμματισμένη ημερομηνία πληρωμής είναι η 31η Αυγούστου. Ωστόσο, επειδή η 31η Αυγούστου πέφτει Δευτέρα, οι χιλιάδες δικαιούχοι προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων θα δουν τα χρήματά τους στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 28 του μήνα.

Στις πληρωμές αυτού του μήνα, ο Οργανισμός θα καταβάλει το σύνολο των τακτικών ενισχύσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το Επίδομα Στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Παιδιού, καθώς και τα αναπηρικά, στεγαστικά και αγροτικά επιδόματα, τα επιδόματα υπερηλίκων, γέννησης, αναδοχής και ορεινών περιοχών. Σημειώνεται ότι για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα η καταβολή πραγματοποιείται εν μέρει και μέσω προπληρωμένης κάρτας, με δυνατότητα ανάληψης μετρητών που φτάνει στο 50% του συνολικού ποσού.

Πριν από την πίστωση των χρημάτων, οι δικαιούχοι συνιστάται να πραγματοποιούν έναν τελευταίο έλεγχο στα στοιχεία τους —όπως η κατάσταση της αίτησης, η ορθότητα των φορολογικών στοιχείων και η τυχόν ύπαρξη εκκρεμών δικαιολογητικών— ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην καταβολή των ποσών.