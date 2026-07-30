Νομοσχέδιο για το νερό: Ψηφίζεται στη Βουλή εν μέσω αντιπολιτευτικών πυρών – Aπορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ

Ψηφίζεται την Πέμπτη (30/07) στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νερό, με την αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίησης.

Νωρίτερα, συζητήθηκε στη Βουλή το αίτημα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου το οποίο είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και στήριξε σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Όπως αναμενόταν, απορρίφθηκε -με τις ψήφους της πλειοψηφίας- η ένσταση αντισυνταγματικότητας που αφορούσε δύο άρθρα του νομοσχεδίου.

Τον λόγο πήρε και ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος υπεραμύνθηκε τόσο της συνταγματικότητας όσο και των αλλαγών που προωθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης νερού έχει ξεπεράσει τα όριά του και πρέπει να αλλάξει ριζικά το μοντέλο διαχείρισης.

Η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ βασιζόταν στο γεγονός ότι το επίμαχο νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως εμπόρευμα, με αποτέλεσμα η τιμολογιακή πολιτική να απομακρύνεται από τους δήμους και να πραγματοποιείται στο εξής με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, όπως έχουν δηλώσει οι βουλευτές που έχουν πάρει τον λόγο.

Επίσης, έχει κατατεθεί και αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής αλλά και σε σειρά άρθρων του νομοσχεδίου, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής, καθώς η συζήτηση του νομοσχεδίου θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ της Πέμπτης.