Νόμος του κράτους ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης – Ολοκληρώθηκε η δημοσίευση σε ΦΕΚ

Νόμο του κράτους αποτελεί πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, που σήμερα δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ. Ο νέος κώδικας φέρνει αλλαγές στον τρόπο εκλογής των αυτοδιοικητικών αρχών, καθώς προβλέπει εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο. Έπειτα από τη δημοσίευση του νέου κώδικα σε ΦΕΚ, οι επερχόμενες διαδικασίες για την εκλογή των νέων προεδρείων στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια θα γίνουν με το νέο πλαίσιο, που προβλέπει εκλογική διαδικασία κατά το διάστημα από την 1η έως την 7η Ιουλίου.